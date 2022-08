Serie B, il nuovo tecnico dei rosanero si presenta

Eugenio Corini riabbraccia Palermo e lo fa con entusiasmo e con molta flemma riportando anche un messaggio chiaro “Crescita e consolidamento”. Ma senza dimenticare i sogni che però fanno parte di un percorso lungo e ricco di insidie.

Il 13 agosto, esordio con il Perugia, è dietro l’angolo. Il suo arrivo è stato concretizzato domenica dopo una decina di giorni dalle dimissioni di Silvio Baldini.

Una tempistica inconsueta per il calcio italiano che Giovanni Gardini, direttore generale del Palermo, ha voluto spiegare prima della presentazione del tecnico il modus operandi del City Group.

“Abbiamo il piacere e l’onore di presentare Eugenio Corini come allenatore. Soddisfatti di averlo portato a Palermo. È un allenatore di grande spessore e ho avuto la fortuna di conoscerlo. Ne apprezzo doti umane. Poi viene l’aspetto tecnico e ritengo sia l’allenatore ideale per il nostro percorso che riteniamo di dover fare per un periodo non assolutamente breve”.

Gardini “Lavoriamo per mantenere la categoria”

Il direttore generale ha continuato: “Ci siamo presi qualche giorno in più per fare qualche giorno in più per la scelta. Abbiamo approfondito la conoscenza diretta per fare la conoscenza diretta. Per rispetto a questo meraviglioso pubblico e città che ha sostenuto la squadra in ogni momento. Siamo nella condizione migliore per la scelta. Per sgombrare il dubbio da ogni potenziale equivoco è quello di creare una stabilità sportiva. Il mantenimento della categoria guardando in alto senza però creare aspettative che non possiamo mantenere al momento. Senza dimenticare di sognare”.

Ed ha concluso: “Ma c’è bisogno di tempo. Noi lo abbiamo, lo vogliamo mettere a disposizione e non abbiamo fretta. È fondamentale che venga recepito. E non sarà una partita che modificherà il nostro progetto o percorso e modo di pensare”.

“Ci siamo trovati sbigottiti dalle dimissioni di Baldini e Castagnini”

Gardini ha risposto anche sul direttore sportivo che attualmente è Leandro Rinaudo: “Non dico che siamo stati impreparati ma sicuramente siamo rimasti sbigottiti dalle dimissioni di Baldini e Castagnini. Abbiamo scelto Eugenio. Per fortuna abbiamo avuto in società Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno. Non abbiamo fretta per scegliere il nuovo direttore sportivo”.

Corini al Palermo, un pensiero per Zamparini e Baldini

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini ha un pensiero per Maurizio Zamparini e Silvio Baldini. “E’ vero che avevamo un rapporto conflittuale con Zamparini ma c’è stata reciproca stima. Altro pensiero a Silvio Baldini che è stato protagonista della promozione in serie A anche se è stato esonerato a gennaio. Ma poi ha riportato il Palermo in serie B. E grazie al City Football Group. La presenza di mister Marwood che è venuto ad accogliermi è un importante”.

Corini ha proseguito: “Non ho sentito mister Baldini, gli ho mandato un messaggio a fine stagione per il lavoro fantastico. A me piace giocare con gli esterni. Il calcio mi ha insegnato ad essere capace di essere reattivi. La base di partenza sarà il lavoro che si è fatto fin qui e poi adattarlo alle nostre caratteristiche. Per fortuna il mercato è aperto e si può lavorare”.

“Grande motivazione e orgoglio”

Il Genio ha raccontato il suo primo incontro con la squadra. “Ho visto la squadra. Ha grande motivazione e grande orgoglio. Ieri quando ci siamo incontrati per la prima volta gli ho fatto i complimenti perché mi hanno fatto rivivere certe emozioni. Ora bisogna allenarsi al meglio ed alzare il livello. Ho dato ai vecchi giocatori di spiegare ai nuovi arrivati cosa vuol dire vestire questa maglia. Il livello è diverso da quella della scorsa stagione. Non regalo niente a nessuno. Il campo dirà la sua. Il gruppo migliorerà, sarò leale con tutti. Chi rimane qui deve avere una direzione unica per alzare il livello”.

“Io al Palermo, una nuova opportunità”

Corini ricorda ancora Baldini e fa un parallelismo ricordando la sua breve esperienza di un mese in quel Palermo che nella stagione 2016-2017 ebbe l’ultima presenza in serie A molto tormentata. “Oggi ritorno a Palermo dopo cinque anni ed ho la mia nuova opportunità. Così come l’ha avuta mister Baldini. Riparto da un contratto biennale ma c’è al volontà di crescere”.

“Ho portato una valigia piena di sogni”

Si parla anche di sogni, ovvero quegli obiettivi che al momento non sono dichiarati (promozione o campionato di vertice). Corini ha risposto: “Andiamo passo per passo. Sono tornato a Palermo con una valigia piena di sogni. Per ora spero di avere tanto pubblico allo stadio. Sarà importante rimanere saldi nelle difficoltà per rimanere allineati al sogno. Il percorso è importante, una parte del sogno la lasciamo e la coltiviamo anche noi come ambizione”.