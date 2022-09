Serie B, domani sera al Granillo un classico del sud

Praticamente tutto pronto per Reggina-Palermo, sfida della quarta giornata del campionato di serie B che si giocherà domani pomeriggio, sabato 3 settembre alle 14, allo stadio Granillo di Reggio Calabria.

Il Palermo ha voglia di riscatto

Dopo il cocente 2-3 di sabato scorso con l’Ascoli che è costata l’imbattibilità interna ai rosanero che durava dal 7 marzo 2021 (4-2 per la Juve Stabia), gli uomini di Eugenio Corini vogliono tornare a fare punti ed a smuovere la classifica. Di contro, gli amaranto di Pippo Inzaghi hanno totalizzato 6 punti, due in più dei siciliani e sono reduci dal perentorio 4-0 rifilato in scioltezza alla matricola Sudtirol.

Dove sarà trasmessa la partita

Reggina-Palermo sarà trasmessa da Dazn attraverso l’app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

La partita sarà visibile anche su Sky Sport (Canale 252 del satellite). Reggina-Palermo sarà disponibile anche Helbiz Live, app fruibile sulle smart tv o da Pc. Prima di procedere con la visione della gara, è necessario chiaramente attivare un account.

Helbiz è disponibile anche nei Channel di Prime Video, disponibile con un abbonamento a parte rispetto a quello base.

Dazn si trova sia sui sistemi operativi iOS o Android su smartphone e tablet.

Reggina-Palermo, infine sarà trasmessa in streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball. In quest’ultimo caso in modalità pay-per-view.

I precedenti in Calabria, bilancio in parità

La sfida tra amaranto e rosanero è una delle classiche del Sud Italia. In Calabria i confronti sono stati 18 con tre vittorie dei calabresi, altrettante di siciliani e 12 pareggi.

Tra le due compagini sono stati dieci i confronti in serie B, due in C1, 5 in serie A, 1 confronto nel Campionato Meridionale. L’ultimo successo della Reggina risale al 2005 con gol del giapponese Nakamura. L’ultimo dei rosanero risale alla stagione 2013-14, quella del ritorno in A del Palermo targato Iachini. I rosanero vinsero 2-0 con reti di Barreto e Milanovic.

La prima sfida tra Reggina e Palermo risale alla stagione 1928-1929, era il campionato Meridionale, girone siciliano: i siciliani si imposero 3-0.

Il secondo confronto risale alla stagione 1965-1966, era la quindicesima giornata di andata e finì 1-1.

C’è anche un 4-0 targato Reggina nella stagione 1995-1996 in serie B. Questa è la vittoria più larga tra le due contendenti.

Reggina-Palermo, arbitra Massimi

Ad arbitrare l’incontro tra Reggina e Palermo sarà il signor Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato da Alessandro Cipressa di Lecce e Alessio Saccenti di Modena. Quarto ufficiale sarà invece Michele Giordano di Novara. Al Var Marco Piccinini di Forlì. L’Avar (ovvero l’assistente in sala Var), infine, è Vittorio Di Gioia.