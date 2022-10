serie C, decide in avvio Giada Ribellino

Il Palermo femminile si rialza a Frosinone. Dopo la rocambolesca, ed amara, sconfitta interna di domenica scorsa col Lecce per 2-3, le rosanero si sono imposte a Frosinone per 1-0 nella settima giornata del girone C del campionato di serie C.

Quello che non è riuscito agli uomini (sconfitti allo Stirpe nel campionato di serie B in una rivincita della finale play off di 4 anni fa che non si è ancora maturata), dunque, è riuscito alle donne.

Il Palermo femminile riprende la corsa

Una vittoria che permette alla squadra allenata da Antonella Licciardi di salire a quota 15 in classifica affiancando un trenino di squadre composto da Chieti, Roma Calcio e Vis Mediterranea W e di staccare proprio le ciociare, prossime inseguitrici assieme al Matera Città Sassi Women, di 5 lunghezze.

Decide Ribellino in avvio

Il lampo iniziale di Giada Ribellino, andata a segno dopo cinque minuti, è stato decisivo. L’azione è stata confezionata da Chiara Dragotto che dopo aver ricevuto la sfera a metà campo, ha saltato un’avversaria servendo la compagna di squadra al centro dell’area di rigore. Ribellino con freddezza ha superato l’estremo difensore Francesca Guidobaldi per la rete decisiva.

Perde l’Academy Sant’Agata ed è fanalino di coda

Sconfitta interna ed ultimo posto per l’Academy Sant’Agata che si arrende 5-0 al Trastevere Calcio Women in una sfida senza storia tra due compagini agli opposti della classifica.

Le siciliane sono ultime con appena un punto, le capitoline con 19 punti salgono al secondo posto per effetto della sconfitta interna del Lecce per 3-0 con la Roma Calcio Femminile.

I risultati della settima giornata, Lecce ko interno con la Roma

I risultati del settimo turno di andata. Acadey Sant’Agata-Trastevere Calcio W 0-5; Cantera Adriatica Pescara-Vis Mediterranea Soccer W 0-7; Crotone Femminile-Independent 2-2; Frosinone-Palermo Femminile 0-1; Grifone Gialloverde-Matera Città Sassi Women 0-3; Lecce Women-Roma Calcio Femminile 0-3; Roma Vis VIII-Chieti 2-1; Salernitana W-Cosenza 1-2.

La classifica, Palermo femminile riprende l’inseguimento

Questa la graduatoria del girone C della serie C femminile dopo 7 partite, una squadra al comando a punteggio pieno, cade il Lecce, due sole squadre imbattute.

La classifica: Res Roma VIII 21 punti; Trastevere Calcio W 19; Lecce Women 18; Chieti, Roma Calcio, Vis Mediterranea Soccer, Palermo Femminile 15; Frosinone, Matera Città Sassi Women 10; Independent 9; Cosenza, Salernitana W, Cantera Adriatica Pescara 3; Crotone 2; Academy Sant’Agata 1.