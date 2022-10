Serie C, finisce 2-3 per le giallorosse, siciliane perdono contatto dalla vetta

Un Ko che fa male, difficile da digerire per il Palermo femminile. A Castellammare del Golfo le rosanero allenate da Antonella Licciardi perdono nel recupero per 3-2 la sfida col Lecce Women valevole per la sesta giornata di andata del girone C della serie C. I tre punti dovevano servire per agganciare le salentine che però, con l’intera posta conquistata, scappano via ancora a punteggio pieno.

La seconda sconfitta stagionale fa perdere il contatto delle siciliane dalla vetta della classifica occupata proprio dalle pugliesi in coabitazione con la Res Roma VIII vittoriosa 2-0 in trasferta sul campo della Independent.

Le rosanero rimangono a quota 12 a 6 lunghezze dal duo di testa ma dietro a Trastevere Calcio W vittorioso 6-0 a Cosenza e superate di tre lunghezze dal Chieti che ha vinto 7-1 sul Grifone Gialloverde adesso. E sono affiancate dalla Roma Calcio Femminile (vittoriosa per 5-0 sull’Academy Sant’Agata, penultima con appena un punticino) e dalla Vis Mediterranea Soccer che ha superato con un tennistico 6-2 la Salernitana.

Palermo Femminile-Lecce Women a reti inviolate nel primo tempo

Palermo e Lecce non si fanno male nei primi 45’ minuti di gioco ma escono per infortunio Priolo e Da Silva.

Succede di tutto nella ripresa

L’equilibrio viene spezzato dal Lecce che va in vantaggio con Trofimov al 57 direttamente su calcio punizione decentrata dai 30 metri. La sfera si infila all’incrocio e non lascia scampo al portiere rosanero.

L’Undici di Antonella Licciardi attacca ed al 63’ c’è un episodio dubbio. Un gol-fantasma di Dragotto che tira a giro da fuori area, la palla sbatte sotto l’incrocio dei pali con l’estremo difensore che respinge in qualche modo con la palla che ha dato l’impressione di aver superato la fatidica linea di porta.

Palermo porta le rosanero in parità

Il gol del pareggio è maturo però ed arriva al 65’ con Palermo che trova il jolly dalla grande distanza. Poco dopo le rosanero trovano il sorpasso. Dragotto sigla il 2-1 appoggiando in rete a porta vuota al termine di un’azione personale iniziata dal limite dell’area. La giocatrice ha eluso il portiere in uscita ed il rientro del difensore siglando il vantaggio siciliano.

Il Lecce pareggia e poi affonda nel recupero

Ma il Lecce dimostra il perché è capolista. D’Amico al 74’ supera in contrasto due difensori, entra in area ed incrocia sul palo opposto. Non finisce qui, il colpo di grazia arriva da Marsano al 2’ minuto di recupero con un nuovo tiro ad incrociare che fissa il punteggio sul 2-3. La festa è giallorossa, la delusione è tutta rosanero.

I risultati della sesta giornata, Acadmey Sant’Agata travolta a Roma

Questi i risultati della sesta giornata di andata. Finisce 5-0 per la Roma Calcio Femminile la sfida con l’Academy Sant’Agata. Troppo forti le capitoline per le volenterose siciliane. Troppo netto il divario tra le due compagini. Non sono queste le partite dalle quali provare a fare punti.

Cosenza-Trastevere 0-6

Chieti Femminile-Grifone Gialloverde 6-1

Frosinone-Cantera Adriatica Pescara 6-0

Independent-Res Roma VIII 0-2

Matera Città Sassi Women-Crotone 2-2

Palermo-Lecce Women 2-3

Roma Calcio-Academy Sant’Agata 6-0

Vis Matera Soccer W-Salernitana W 6-2.

Classifica, Palermo femminile perde quota

Res Roma VIII e Lecce Women 18 punti, Trastevere Calcio W 16, Chieti Femminile 15, Roma Calcio Femminile, Palermo Femminile, Vis Mediterranea Soccer W 12, Frosinone 10, Independent 8, Matera Città Sassi Women 7, Grifone Gialloverde 4, Salernitana W e Cantera Adriatica Pescara 3, Crotone Femminile, Academy Sant’Agata 1, Cosenza 0.