I siciliani hanno terminato la gara in 9 uomini

Viterbese – Palermo 1-0 : decide il goal di Adopo alla fine del primo tempo.

: decide il goal di alla fine del primo tempo. Rigore per la squadra di casa nel secondo tempo ma neutralizzato da Pelagotti .

. Due espulsi per il Palermo: Almici e Odjer.

Il Palermo perde per la seconda volta consecutiva. Dopo il Catanzaro, infatti, anche la Viterbese sconfigge i rosanero allenati da Roberto Boscaglia.

La partita è stata decisa da un goal del 20enne Michel Adopo, siglato all’ultimo secondo di recupero del primo tempo: il francese ha superato Alberto Pelagotti con un preciso tiro da dentro l’area.

Nel secondo tempo i siciliani hanno provato a riacciuffare la partita ma, al 59°, la squadra di casa ha conquistato un calcio di rigore per fallo di Alberto Almici, espulso dopo la seconda ammonizione. Il brasiliano Murilo Otávio Mendes, però, ha fallito il raddoppio.

Al 79°, però, arriva la seconda espulsione per il Palermo, stavolta diretta: sanzione massima per Moses Odjer. I siciliani hanno, comunque, sfiorato il pareggio con Gregorio Luperini, nonostante i due uomini in meno.

La classifica del Palermo, quindi, quando giocheranno le altre squadre, è destinata a peggiorare. Innanzitutto, la Viterbese è adesso a un solo punto di distanza, poi i rosanero sono ‘sul mirino’ di Casertana (2 partite in meno) e Virtus Francavilla. La zona play off è a rischio. Si prevede un’altra settimana di passione per la società rosanero perché le critiche dei tifosi si fanno sempre più intense. E mercoledì 3 marzo c’è il derby con il Catania.

Foto da Palermo F.C. (Facebook).