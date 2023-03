Basket femminile serie A1, iblee vittoriose 57-68

Vittoria esterna a Moncalieri e sesto posto al termine della stagione regolare del campionato di serie A1 di basket femminile per la Passalacqua Ragusa. Questo grazie al 57-68 rifilato alle piemontesi ed alla contemporanea sconfitta di Campobasso a San Martino di Lupari. Iblee e molisane hanno chiuso con gli stessi punti in classifica, 28, ma è Ragusa a beneficiare della sesta posizione grazie ad una miglior differenza canestri.

Sarà La Reyer Venezia, terza alla fine della regular season, l’avversaria nei quarti di finale dei play off scudetto della squadra allenata da Lino Lardo

Avvio equilibrato, Ragusa ha lo spunto finale

Partita tirata sul campo di una squadra che mirava ad avere la migliore classifica possibile in vista della post season. Ragusa parte contratta, la gara è in equilibrio per i primi tre quarti. Solo nell’ultima frazione la Passalacqua viene fuori, probabilmente nel momento di maggiore emergenza, quando le due americane, caricate di falli, vengono fatte accomodare in panchina da coach Lino Lardo.

Ma Vitola e Ostarello rispondono presente, Romeo ritorna ad essere finalmente la migliore realizzatrice dell’incontro con 18 punti segnati, e la Passalacqua vince con il punteggio finale di 57-68.

Lardo “Volevamo chiudere con una vittoria”

“Ci tenevamo a finire con una vittoria – commenta coach Lino Lardo – in più c’era l’obiettivo di provare, anche se non dipendeva totalmente da noi, a scalare un posto e arrivare sesti e siamo riusciti in questo. Per quanto riguarda la partita, nel primo tempo molto male, probabilmente c’era un po’ di tensione, mentre nel secondo tempo abbiamo messo la testa a posto e proprio quando le nostre americane erano caricate di falli abbiamo giocato la nostra migliore pallacanestro, questo vuol dire che siamo una squadra e che riusciamo a sopperire anche a problematiche di questo tipo”.

Parentesi Coppa Italia, Ragusa con Schio

Ragusa se la vedrà in Coppa Italia giovedì prossimo alle 12.30 con il Famila Schio. “Sono due montagne da scalare, sia Coppa Italia che playoff – conclude coach Lardo – non partiamo certamente favoriti né nell’una né nell’altra competizione, ma in coppa Italia ci troveremo a giocare partite secche, e nelle partite secche può succedere di tutto. Proveremo a fare il nostro. Ovviamente poi nei playoff guai a pensare che l’accoppiamento con Venezia possa essere da meno rispetto a quello di Schio. Cerchiamo di presentarci al meglio a questi appuntamenti”.

Moncalieri-Ragusa, il tabellino

Akronos Tech Moncalieri – Passalacqua Ragusa 57 – 68

Progressione parziali 18-15, 29-30, 46-48

Akronos Tech Moncalieri: Tagliamento 8 (0/1, 2/5), Sagerer* 6 (3/9, 0/3), Reggiani* 8 (2/3, 0/1), Landi Alessia NE, Katshitshi 6 (1/3 da 2), Westbeld* 15 (6/12, 0/6), Mitchell* 12 (3/5, 2/3), Salvini, Nicora NE, Jakpa*, Giacomelli 2 (1/2, 0/3). Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 16/39 – Tiri da 3: 4/21 – Tiri Liberi: 13/15 – Rimbalzi: 36 11+25 (Westbeld 9) – Assist: 10 (Tagliamento 4) – Palle Recuperate: 7 (Mitchell 3) – Palle Perse: 14 (Reggiani 4)

Passalacqua Ragusa: Romeo* 18 (1/4, 4/6), Consolini, Di Fine NE, Olodo NE, Dotto F., Hampton* 16 (1/2, 2/5), Vitola* 13 (4/7, 1/1), Attura* 8 (1/5, 2/4), Ostarello 8 (4/8, 0/2), Anigwe* 5 (2/5 da 2) Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 13/32 – Tiri da 3: 9/19 – Tiri Liberi: 15/18 – Rimbalzi: 37 6+31 (Vitola 11) – Assist: 17 (Romeo 5) – Palle Recuperate: 5 (Hampton 2) – Palle Perse: 18 (Romeo 4).

Arbitri: Dionisi A., Lanciotti V., Cassinadri A.

Serie A1 femminile, i risultati dell’ultima giornata

Allianz Geas Sesto San Giovanni – Umana Reyer Venezia 51 – 67

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – E-Work Faenza 68 – 72

Fila San Martino di Lupari – La Molisana Magnolia Campobasso 63 – 58

Famila Wuber Schio – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 85 – 79

Parking Graf Crema – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 90 – 58

Virtus Segafredo Bologna – RMB Brixia Basket 90 – 51

Akronos Tech Moncalieri – Passalacqua Ragusa 57 – 68

La classifica aggiornata

Virtus Segafredo Bologna e Famila Wuber Schio 48 punti, Umana Reyer Venezia 44, Banco di Sardegna Dinamo Sassari 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, Passalacqua Ragusa e La Molisana Magnolia Campobasso 28, Parking Graf Crema 24, Fila San Martino di Lupari 22, E-Work Faenza, Akronos Tech Moncalieri e Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 14, Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 8, RMB Brixia Basket 4