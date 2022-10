Serie C, finisce 1-0 per le rosanero con gol di Licari nel finale

Nuova vittoria per il Palermo Femminile che dopo aver superato la scorsa settimana il Frosinone bissa l’1-0 battendo il Crotone nell’ottava giornata del girone C di serie C. Con questi tre punti, le rosanero di Antonella Licciardi vanno in quinta posizione a quota 18 e rimangono a sei lunghezze dalla capolista Res Roma VIII rimasta in vetta da sola ancora a punteggio pieno.

Rosanero a fatica nel primo tempo

Nonostante l’ampio divario in classifica con le calabresi ancora senza vittorie e con appena due punti racimolati, la partita si rivela inizialmente, ed insolitamente, equilibrata, anche se con il passare dei minuti le ragazze allenate da Antonella Licciardi alzano il ritmo per cercare la rete del vantaggio. Il Crotone fa le barricate per portare a casa un prezioso pareggio e si difende per lunghi tratti.

Le rosanero non riescono a sfondare anche perché non creano grandi occasioni. I primi 45 minuti si chiudono a reti inviolate.

Assedio del Palermo Femminile

Nella ripresa, il Palermo Femminile spinge sull’acceleratore. Dopo 8 minuti sfiora il gol del vantaggio su azione di calcio d’angolo battuto sul secondo palo, torre di testa con l’estremo difensore superato e deviazione al centro dell’area delle rosanero salvata sulla linea di porta dalle calabresi.

Il tecnico Licciardi cambia. Ed al 70’ palermitane ancora vicinissime al gol: la traversa nega a Ribellino una rete da fuori area.

Le rosanero cingono d’assedio l’area di rigore del Crotone. A sette minuti dalla fine Renda serve sulla corsa Ribellino, che però arriva con un attimo di ritardo mancando la conclusione da posizione favorevole nel cuore dell’area.

Decide Licari nel finale

A 4’ minuti dal termine l’episodio decisivo. La rete (liberatoria) del Palermo Femminile arriva su un’azione di calcio di punizione battuto in mezzo da Piro; Licari (entrata nella ripresa) sorprende la difesa, controlla in area e va a segno a tu per tu con Buttner.

Il Crotone alla disperata prova ad attaccare, ma le calabresi si disuniscono in difesa e concedono una occasione da gol anche a Renda che però spreca non centrando lo specchio della porta. Le rosanero amministrano il minimo vantaggio e portano a casa altri 3 punti.

L’Academy Sant’Agata pareggia a Cosenza

Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida tra Cosenza e Academy Sant’Agata con le siciliane che tornano a fare punti grazie ad una tripletta di Cammarata.

L’Academy aggancia il Crotone a quota 2 e condivide l’ultimo posto con le calabresi avvicinando Cantera Adriatica Pescara e Salernitana che hanno un punto di vantaggio.

Questi i risultati dell’ottava giornata

Palermo-Crotone 1-0

Chieti-Salernitana 11-0

Cosenza-Academy Sant’Agata 3-3

Independent-Cantera Adriatica Pescara 3-0

Matera Città Sassi-Frosinone 1-0

Roma Calcio-Res Roma VIII 2-3

Vis Mediterranea Soccer W-Lecce 1-2

Trastevere Calcio W-Grifone Gialloverde 5-0

La Classifica, Palermo Femminile al quinto posto

Dopo otto turni la classifica del girone C della serie C recita quanto segue. Res Roma VIII 24 punti; Trastevere Calcio W 22; Lecce W 21; Chieti e Palermo Femminile 18; Roma Calcio e Vis Mediterranea Soccer W 15; Matera Città Sassi W 13; Independent 12; Frosinone 10; Grifone Gialloverde e Cosenza 4, Salernitana e Cantera Adritica Pescara 3, Crotone e Academy Sant’Agata 2.