A Talk Sicilia l'Oroscopo del 2023 per il segno del Cancro

A Talk Sicilia, Lucia Arena racconta come sarà il 2023 per tutti e dodici i segni dello zodiaco. Ecco le sue previsioni per i nati sotto il segno del Cancro.

“I nati nel segno del cancro iniziano questo 2023 con le batterie scariche. Perché? Perchè l’anno appena trascorso è stato un periodo di grande impegno, che vi costretto come soldati a lanciarvi anima e corpo in nuove attività. Molti hanno hanno avuto dei trasferimenti anche oltremare, oltre oceano. Molti nativi persone del Cancro hanno impegnato le loro risorse economiche e le proprie energie in attività totalmente nuove. Il bilancio non è stato quello che vi aspettavate, però nel 2023 bisogna ritentare cari amici del Cancro. Per il 2023 non dimenticate che avete degli aspetti importanti che arrivano proprio da decenni. Racchiudono l’economia, quindi le risorse finanziarie che salgono finalmente e arrivano anche delle soddisfazioni professionali. Anche l’amore brilla di nuova luce, soprattutto per la vita di coppia.

Più in generale il 2023 sembra un anno segnato dalla posizione di Venere. “È un anno dove si tirerà una riga – spiega Lucia Arena – si tira una linea anche se non dico che si volta pagina. Il mood varia. Vorrei iniziare, a differenza dell’anno scorso, con un argomento piacevole. Ci sarà un pianeta di nome Venere, il pianetino dell’amore, della bellezza, della piccola fortuna che sosterà per un lungo periodo nel segno del Leone e sosterrà proprio l’estate, dal cinque di giugno al nove di ottobre, anche in autunno. Venere in Leone apre degli scenari particolari e diversi. E’ una tendenza che porta il cuore, l’essere umano, lo spirito in primo piano. E quindi per stare bene nel 2023 bisogna adeguarsi agli eventi e non cercare di mettere ostacoli. Ecco, facciamo questa premessa. Per l’Italia va posta particolare attenzione all’aspetto demografico: aumenteranno le nascite, in questo ne riparleremo.

La puntata integrale di Talk Sicilia con l’Oroscopo di Lucia Arena per tutti i segni dello zodiaco