Le previsioni dello zodiaco per l'anno che verrà

A Talk Sicilia, Lucia Arena racconta lo zodiaco del 2023.

Ecco le previsioni per il segno del Leone. “Stendiamo un velo pietoso sugli anni difficili che hanno trascorso i nati nel segno del Leone: hanno avuto Saturno in opposizione e non tutti i segni recepiscono un pianeta come Saturno in opposizione in maniera così ostica come effettivamente il è successo al Leone. Finalmente vi potete liberare di questo peso, il 2023 ti dà la grazia, come si suol dire, soprattutto perché questa Venere passa proprio e fra un lunghissimo anello di sosta. Venere transita nel vostro segno e Saturno si toglie dalla posizione scomoda. Si apre un periodo grandioso per i nati nel Leone che riusciranno ad ottenere quello che magari avevano congelato in questi ultimi anni. Ripartirà la vita, ripartirà la carriera, ripartirà l’amore. È un anno all’insegna dell’amore, visto sotto tutte le sfaccettature”.

Qui di seguito la puntata di Talk Sicilia con le previsioni per il 2023