Le previsioni per l'anno che verrà

A Talk Sicilia, Lucia Arena racconta la disposizione dello zodiaco per l’anno che verrà. Ecco cosa riserva il futuro ai nati sotto il segno della Vergine.

“Cari amici della Vergine, è vero ci saranno buone occasioni all’inizio di questo 2023. Ma dovete sfruttare i primi mesi, prima della primavera. Se avete ancora qualcosa che bolle in pentola e siamo in primavera, cercate di metterla sul piatto e cercate di portarla avanti. Però non dimenticate, state molto attenti a gettarvi d’impeto in qualcosa che non vi appartiene. Qualcuno di un entourage, qualcuno di famiglia potrebbe indirizzarvi, in buonissima fede, verso una strada che non è la vostra. Non dimenticate che già dalla metà del 2023 Saturno si oppone, quando entra in Pesci e vi dà qualche problematica. Diciamo un appello, una problematica che non è così devastante. Però Saturno vi invita da agosto a calmarsi a fermarvi. Fino alla fine dell’anno saranno mesi, diciamo piuttosto difficili e dovete essere molto più attenti. Molta attenzione per la Vergine, anche per lo stato di salute psichico e fisico. Nel 2022 non vi siete risparmiati. Adesso prendetevi il vostro tempo. Godete di un pochettino anche questo, Saturno opposto, che alla fine non è poi tanto male perché vi induce a prendervi un pò più di tempo per voi”.