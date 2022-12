Le previsioni di Lucia Arena per il 2023

A Talk Sicilia, Lucia Arena traccia le previsioni astrologiche per il 2023. Questa volta ci occupiamo del segno dei Pesci, vera superstar dello zodiaco per i prossimi due anni.

“Tutto partirà dal segno dei pesci, perché arriverà Saturno in quel segno. Collocandosi in quel segno, Saturno genera l’apoteosi dei sensi, della spiritualità, dell’empatia, del sesto senso. Non mi meraviglierei se quest’anno molti saranno tentati di lasciare attività professionali avviate per andare a fare l’eremita su chissà quale montagna. Il 2023 è un anno particolarissimo che dà la possibilità finalmente ai Pesci di avere delle certezze. A volte il sesto senso blocca i nativi del segno e e non li fa procedere. Così i risultati che arrivano non sono quelli sperati. Ma questo è un anno in cui il sesto senso dei Pesci non sbaglierà una colpo e farà dirigere i pesciolini su una traiettoria positiva e soprattutto un anno dove Saturno farà crescere quindi i giovani del segno. E’ il momento della maturità e si dovrà avere il coraggio di viverla. Sarà il momento delle gratifiche, dei ruoli, delle autorevolezza. Chi aspetta di avere una gratifica può contare sui prossimi due anni. Il clima è favorevole anche per chi vuole cominciare a costruire qualcosa. Saranno due anni decisivi per il segno dei Pesci e questo anno che arriva è segnato da questa atmosfera.

Qui di seguito la puntata integrale del Talk Sicilia con l’Oroscopo di Lucia Arena per il 2023