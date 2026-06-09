PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Forum sulla governance globale dei diritti umani 2026 si terrà a Pechino dall’11 al 12 giugno, con oltre 400 ospiti invitati provenienti da quasi 100 Paesi, dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali e regionali, ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

A tema “Sviluppo congiunto, diritti umani condivisi: il 40esimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo e una nuova visione per la governance globale dei diritti umani”, l’evento è co-organizzato dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato e dal ministero degli Esteri.

Secondo Lin, sono previsti cinque sotto-forum sui seguenti temi: “Le implicazioni dell’Iniziativa di governance globale sui diritti umani”; “Il ruolo e l’importanza del diritto allo sviluppo nell’evoluzione dei diritti umani a livello globale”; “La tutela del diritto allo sviluppo nell’era dell’IA: sfide e opportunità emergenti”; “Lo sviluppo verde e la tutela dei diritti umani”; “La modernizzazione e lo sviluppo libero e completo delle persone”.

“La Cina auspica che il forum favorisca la condivisione di idee, l’apprendimento reciproco e la costruzione di un consenso sulla promozione dei diritti umani attraverso un migliore sviluppo, al fine di trasformare in realtà la visione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo e di creare un sistema di governance globale dei diritti umani giusto, equo e inclusivo”, ha affermato il funzionario.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-