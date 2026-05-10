ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti accede agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 Atp in scena sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Nonostante un problema alla coscia sinistra, il carrarino – semifinalista dell’edizione 2025 – riesce a piegare in due set l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 (7) 6-4. “E’ stata una partita difficile. Stamattina avevi dei dubbi sul scendere in campo o meno perchè la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match”, le parole del tennista toscano, che affronterà il norvegese Casper Ruud per un posto nei quarti di finale. “La partita è stata molto sofferta. Specialmente su questa superficie e negli ultimi due incontri ho faticato molto. Oggi sono riuscito a mettere Cerundolo in una situazione di svantaggio. Ho giocato solo di braccio, perchè le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita”, ha aggiunto poi l’azzurro.

– foto Ipa Agency –

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