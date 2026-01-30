In caso di qualificazione agli ottavi, la Juventus affronterebbe una tra Liverpool e Tottenham, l’Inter se la vedrebbe con una tra Manchester City e Sporting Lisbona, infine per l’Atalanta ci sarebbe l’Arsenal o il Bayern Monaco.
GLI ACCOPPIAMENTI
Monaco (Fra) – Psg (Fra)
Galatasaray (Tur) – JUVENTUS (ITA)
Benfica (Por) – Real Madrid (Esp)
Borussia Dortmund – ATALANTA (ITA)
Qarabag (Aze) – Newcastle (Eng)
Bruges (Bel) – Atletico Madrid (Esp)
Bodo Glimt (Nor) – INTER (ITA)
Olympiacos (Gre) – Bayer Leverkusen (Ger)
ACCOPPIAMENTI POSSIBILI NEGLI OTTAVI (sorteggio 27 febbraio)
Monaco/Psg – Barcellona (Esp)/Chelsea (Eng)
Galatasaray/JUVENTUS – Liverpool (Eng)/Tottenham (Eng)
Benfica/Real Madrid – Sporting (Por)/Manchester City (Eng)
Borussia Dortmund/ATALANTA – Arsenal (Eng)/Bayern Monaco (Ger)
Qarabag/Newcastle – Chelsea (Eng)Barcellona (Esp)/
Bruges/Atletico Madrid – Tottenham (Eng)/Liverpool (Eng)
Bodo Glimt/INTER – Manchester City (Eng)/Sporting (Por)
Olympiacos/Leverkusen – Bayern Monaco (Ger)/Arsenal (Eng)
