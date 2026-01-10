MILANO (ITALPRESS) – Alla vigilia della sfida contro laha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, toccando diversi temi: dalla gestione della rosa al momento del campionato, passando per singoli, Var e prospettive stagionali. Il tecnico rossonero ha innanzitutto difesodopo l’episodio dell’ultima gara: “Abbiamo fatto gli auguri a Fofana per il suo compleanno, nella scorsa partita è scivolato come è capitato ad altri giocatori. Non bisogna guardare queste cose, ma il valore del giocatore che fino ad ora ha fatto molto bene”.

Sul fronte offensivo, Allegri ha chiarito le opzioni a disposizione: “Nkunku è disponibile, ho quattro giocatori davanti: due giocheranno e due andranno in panchina. Modric verrà in panchina”. Attenzione massima anche all’avversario: “Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute e hanno giocatori di qualità. Per noi sarà importante giocare una bella partita”.

Non manca un riferimento al pareggio dell’ultima giornata: “Dispiace non aver vinto con il Genoa, ma alla fine del campionato risulterà un punto importante”. Ampio spazio anche al tema arbitrale e all’utilizzo della tecnologia: “In Italia abbiamo una buona squadra arbitrale e il Var sta aiutando molto, ma trovare un equilibrio all’interno del Var è difficile perchè esamini episodi soggettivi”.

Su un episodio specifico, Allegri mantiene un approccio distensivo: “Per quanto riguarda Pavlovic nel calcio spesso ci sono degli episodi che poi se li vedi dopo tanto tempo fanno anche sorridere. E’ anche il bello del calcio”.

Interpellato sulle parole di Daniele De Rossi, che aveva espresso perplessità sull’episodio, l’allenatore rossonero ha preferito non alimentare polemiche: “Non commento le sue parole. Lui è un allenatore giovane, ha grandi potenzialità per fare una bella carriera”. Tornando alla Fiorentina, Allegri ne riconosce il valore tecnico: “Come caratura tecnica non dovrebbe stare in quella posizione. Però il calcio è questo“.

Sullo stato di forma di Leao: “Sta meglio, deve trovare ancora la condizione ottimale. Il fatto che segni è importante perchè è molto più sereno”. In ottica classifica e corsa Champions, il messaggio è chiaro: “Dobbiamo pensare a migliorare, restare sereni e tranquilli. La corsa è agguerrita, ci sono sei squadre in pochi punti con due che resteranno fuori dalla Champions. Noi dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo”.

Capitolo centrocampo e possibile turnover: “Ricci o Jashari al posto di Modric? Sono due ottimi giocatori. Il secondo viene da un infortunio e ha giocato meno, Ricci ha giocato 1.000 minuti ed è di affidabilità”. Allegri apre a più soluzioni: “In questo momento ci sarà magari un pò più di turnover. Quando ne giochi una a settimana è più difficile. Jashari avrà un futuro roseo davanti a sè. Ricci è intelligente. Domani non so chi giocherà dei due o magari tutti e due”.

Infine, una riflessione di sistema sulla stagione e sugli obiettivi minimi: “Rischio di una squadra che si accontenta nelle prime quattro? O una squadra si stacca di 20 punti o il campionato può essere aperto fino alla fine. Questo non si sa, lo vedremo partita dopo partita”. Allegri richiama al realismo: “Noi dobbiamo stare nelle prime 4, se no si perde la realtà delle cose. Il Milan ha cambiato il 55% dei giocatori in rosa, ha avuto infortuni”. E chiude con un messaggio chiaro all’ambiente: “Non bisogna sempre essere negativi, bisogna rimanere con i piedi per terra. Non eravamo fenomeni prima del Genoa e non siamo brocchi ora”.



