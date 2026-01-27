MILANO (ITALPRESS) – In un mondo sempre più diviso, Allianz, Assicuratore Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, contribuisce a unire le persone in una competizione pacifica in uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. “Atleti da tutti i paesi beneficiano del supporto di Allianz per aiutarli a eccellere nelle competizioni e a prepararsi per il loro futuro dopo i Giochi. Il lancio del bob Allianz Safety Sled è il primo passo di Allianz per migliorare attivamente la sicurezza in questo sport”, spiega il Gruppo in una nota.200 tedofori della community Allianz (tra cui dipendenti, clienti e agenti) parteciperanno al Viaggio della Fiamma Paralimpica come simbolo di unione, portando la Fiamma fino alla Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici il 6 marzo 2026. Celebrando 20 anni di partnership con il Movimento Paralimpico, Allianz sottolinea il suo continuo supporto per aumentare l’inclusione attraverso lo sport.“Allianz è orgogliosa di collaborare nuovamente con i Movimenti Olimpico e Paralimpico per dare vita ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’Italia è uno dei nostri mercati principali a livello globale e vorrei ringraziare i colleghi di Allianz che hanno supportato il Paese ospitante nell’accogliere il mondo in uno spirito di unione e convivialità. Che si tratti di supportare gli atleti nella preparazione alle gare e alla vita, o di portare serenità a organizzatori e spettatori, il supporto di Allianz ai Giochi è pensato per amplificare lo spirito olimpico oltre i confini sportivi, in modo da ispirare le persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Oliver Baete, CEO di Allianz SE.Il coinvolgimento di Allianz è iniziato anni prima dell’evento, collaborando con il Comitato Organizzatore Nazionale per creare soluzioni assicurative su misura che affrontano le sfide uniche di ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali in sedi diverse e geograficamente dislocate tra Milano, le Dolomiti e le Alpi italiane. Questo include la protezione contro i rischi nell’ecosistema sportivo più ampio, legati a proprietà, responsabilità, minacce informatiche e interruzioni di viaggio, il tutto coordinando gli sforzi con il Comitato Olimpico Internazionale e il mercato assicurativo più ampio. Allianz Partners fornisce l’assicurazione per la cancellazione dei biglietti ai fan e la copertura per assistenza medica ai membri della famiglia Olimpica sul campo.“In qualità di assicuratore e risk manager, Allianz è anche fondamentale nel migliorare la sicurezza, sia nell’ecosistema del business sportivo che nelle arene sportive, sulle discese e sulle piste – spiega ancora il Gruppo -. Da gennaio 2025, ha collaborato con l’Associazione Tedesca di Bob e Slittino per elevare gli standard di sicurezza nel bob. Al centro dell’iniziativa c’è l’Allianz Safety Sled, un bob apripista già utilizzato durante i Campionati Mondiali del 2025. Nei giorni di gara, inclusi quelli futuri a Milano Cortina 2026, il bob Allianz Safety Sled analizzerà le condizioni del ghiaccio e della pista e condividerà informazioni con i piloti per aiutarli a prepararsi al meglio prima della loro discesa”.Il supporto agli atleti rimane al centro della partnership di Allianz con i Movimenti Olimpico e Paralimpico. Il Team Allianz ora include con orgoglio 120 atleti e para-atleti provenienti da 33 paesi. Di questi, 38 competono in discipline invernali e si prevede che 28 di loro parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le iniziative principali sono il Buddy Program e MoveNow, che offrono programmi di mentoring, educazione finanziaria e coaching per la carriera, aiutando gli atleti a navigare nelle complessità dello sport e della vita.Il 2026 segna il ventennale della partnership tra Allianz e il Movimento Paralimpico, evidenziata attraverso la collaborazione in atto per il Viaggio della Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026. Nel 2006, Allianz ha stabilito il primo contatto con il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e il Comitato Paralimpico Nazionale Tedesco (DBS). Questo impegno iniziale ha portato a una relazione strategica, evolvendosi dal supporto iniziale fino a diventare il primo Partner Internazionale dell’IPC nel 2010 e poi il Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale nel 2021.Guardando al futuro, Allianz continuerà a espandere l’accesso agli sport paralimpici nelle aree meno rappresentate, integrando nuove generazioni attraverso la convinzione che lo sport appartenga a tutti.La campagna di comunicazione di Allianz per Milano Cortina 2026, intitolata “Step Into Life”, (“Insieme ad Allianz, nella vita e nello sport”) si concentra sui temi della preparazione fisica e della fiducia mentale come pilastri di performance straordinarie. Questa campagna globale cattura l’attenzione del pubblico attraverso spot televisivi coinvolgenti e strumenti digitali. Collegando milioni di persone in oltre 40 paesi e attirando più di 500.000 visitatori unici sul sito, la campagna rafforza l’ambizione di Allianz di unire le persone attraverso lo sport e i momenti della vita quotidiana.“La nostra campagna mette in luce un momento universale: l’attimo proprio prima di affrontare qualcosa di grande. Che si tratti di un atleta al cancelletto di partenza o di qualsiasi persona di fronte a una sfida decisiva, fotografa l’istante in cui la concentrazione si intensifica e la prontezza e la resilienza determinano la performance. Allianz sta promuovendo quel momento cruciale, supportando atleti e individui mentre si preparano a fare quel passo con maggior fiducia”, ha dichiarato Eike Buergel, Responsabile della Partnership Olimpica e Paralimpica di Allianz.In Italia, il paese ospitante di Milano Cortina 2026, Allianz supporta sia il Team Italia che gli atleti Paralimpici, promuovendo una vasta gamma di iniziative che coinvolgono clienti, agenti e dipendenti. Questi sforzi mirano a connettere le comunità locali attraverso l’orgoglio condiviso e la partecipazione collettiva in vista dei Giochi. La campagna di comunicazione è multicanale e si articola su TV, outdoor, stampa e digitale, cui si aggiunge un programma ricco di eventi e partnership nell’ecosistema sportivo.“Abbiamo sostenuto il CONI fin dall’inizio. La partnership con Giovanni Malagò è stata perfetta e oggi lo ringrazio pubblicamente per l’impegno e l’abnegazione. Questi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ci riempiono di gioia”, ha commentato Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Italia.Uno dei punti salienti è “Sognando Milano Cortina 2026 – Sulle Spalle dei Giganti”, la docuserie TV in sei episodi che vede protagonisti sei atleti Ambassador di Allianz Italia insieme a sei leggende dello sport italiano. Allianz Italia è anche il Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Paralimpica che attraverserà 13 città. Ulteriori attivazioni includono la campagna televisiva nazionale avviata in autunno e che proseguirà fino ai Giochi Invernali, e una campagna stampa e social che celebra giorno per giorno le vittorie medagliate degli atleti Olimpici e Paralimpici italiani. Allianz Italia collabora strettamente con CONI, CIP, Fiamme Oro e diverse Federazioni sportive nazionali.La Torre Allianz a Milano ospita il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 dal 2020. E durante i Giochi Paralimpici Invernali, il 47° piano diventerà la Casa Paralimpica Italiana, sede ufficiale Paralimpica a Milano. Per raggiungere il pubblico più ampio possibile, Allianz Italia ha lanciato un concorso per l’aggiudicazione gratuita di biglietti, un ampio piano di comunicazione sui social media, pubblicità televisiva, radiofonica e outdoor ed eventi e iniziative per il pubblico e i media. Tutte queste attività, collettivamente, trasformano i Giochi in un momento di unione nazionale, coinvolgendo le persone ben oltre le sedi delle competizioni.Allianz è anche impegnata a costruire un’eredità oltre il 2026 attraverso la Fondazione Allianz UMANA MENTE, che supporta i giovani con disabilità promuovendo l’accesso allo sport, assistendo le famiglie e aiutando a far crescere i campioni del futuro.

