ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 19^ edizione del Premio Moige “Un anno di zapping e di streaming” Anas ha istituito per la prima volta il Premio “Cultura della Mobilità”: un riconoscimento per i programmi, le iniziative e le realtà impegnate nella diffusione di una guida sempre più sicura e consapevole.Nella prima edizione il premio è stato assegnato a “Onda Verde”, il programma di infomobilità di Rai Isoradio, per l’alto valore del servizio pubblico svolto e per il contributo costante alla diffusione di una cultura della mobilità responsabile e sostenibile. Con un servizio informativo continuo e capillare “Onda Verde” offre aggiornamenti tempestivi e affidabili sul traffico, la viabilità e le condizioni della rete stradale e autostradale. Un punto di riferimento quotidiano per milioni di cittadini.“La collaborazione con il Moige rappresenta per Anas un’occasione fondamentale per promuovere i valori della sicurezza stradale e della mobilità responsabile all’interno delle famiglie e della società civile – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme – la sicurezza stradale dipende dalle infrastrutture ma anche dalla qualità delle informazioni, l’educazione e la consapevolezza alla guida. Con il Premio “Cultura della Mobilità” vogliamo riconoscere e valorizzare chi, con il proprio lavoro, contribuisce a diffondere questi valori e ad accrescere il senso di responsabilità collettiva. In questo senso “Onda Verde” di Rai Isoradio rappresenta un esempio virtuoso di servizio pubblico, da anni accompagna milioni di cittadini nei loro spostamenti con informazioni puntuali e affidabili”.“Promuovere la cultura della mobilità – ha sottolineato l’AD di Anas – significa sostenere e favorire comportamenti responsabili, attenzione verso gli altri utenti della strada e piena coscienza del ruolo di ognuno di noi nella tutela della sicurezza collettiva”.“E’ un grande piacere e un grande onore ricevere il Premio Anas 2026 per il servizio pubblico che facciamo assieme ad altri canali di Radio Rai sulla promozione e valorizzazione delle notizie sul traffico per i nostri ascoltatori – ha commentato il Direttore di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro -. E’ veramente importante fare una buona comunicazione, che parte intanto dalle notizie che ci arrivano ogni giorno, dalle informazioni di servizio che possono essere utili a chi si mette in viaggio ogni giorno. Siamo davvero il servizio pubblico d’eccellenza”.Ogni anno il Moige (Movimento Italiano Genitori) con il suo Osservatorio Media esamina oltre 300 programmi televisivi e digitali.Consegnato dall’AD Gemme al Direttore Ferraro, durante l’evento svoltosi presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei deputati, il Premio Anas “Cultura della Mobilità”, inserito tra gli otto Premi Speciali dell’edizione 2026, sarà rinnovato per valorizzare le realtà in prima linea nella diffusione di una consapevolezza sempre più ampia e consolidata sui temi della sicurezza stradale attraverso l’informazione, la cultura, l’educazione e il servizio pubblico.

– foto mec/Italpress –

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