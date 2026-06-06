PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mirra Andreeva vince il Roland Garros femminile 2026. La 19enne siberiana, ottava testa di serie, ha sconfitto in finale la rivelazione Maja Chwalinska, numero 114 del mondo partita dalle qualificazioni, per 6-3 6-2 in un’ora e 22 minuti di gioco. Primo titolo Slam per la giovanissima allieva di Conchita Martinez, che nei Major fin qui aveva ottenuto come miglior risultato la semifinale, sempre a Parigi, nel 2024. Per la Andreeva si tratta anche del sesto titolo in carriera, il terzo in questa stagione dopo Adelaide e Linz.

– foto Ipa Agency –

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