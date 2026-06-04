PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi in semifinale del Roland Garros 2026. Il sanremese approfitta del ritiro dopo un set e mezzo di Matteo Berrettini, nel derby tutto italiano dei quarti di finale a Parigi. Problema all’adduttore sinistro per il tennista romano, che ha deciso di fermarsi sul punteggio di 7-5 5-2. Avanza in semifinale Arnaldi, che comporrà uno storico derby azzurro – il primo di sempre in uno Slam al maschile – contro Flavio Cobolli.

“Abbiamo giocato entrambi tanto ed è normale essere non al meglio, ma non avrei mai voluto vincere in questo modo. Tutti in Italia stiamo facendo un grande lavoro e non posso che augurargli di tornare presto e giocare bene su erba”. Così Matteo Arnaldi, nell’intervista in campo, dopo il successo su Matteo Berrettini nei quarti di finale del Roland Garros 2026. “Sono un pò stanco, ma mi alleno e gioco a tennis per giocare queste partite e questi tornei. Oggi ero più stanco delle altre volte, ma sono qui e mi sto divertendo. Sono stato infortunato fino a poco tempo fa e sto cercando di dare tutto. Due anni fa ho fatto ottavi qui e mi trovo bene a giocare davanti al pubblico francese”, prosegue Arnaldi, che in semifinale se la vedrà con il connazionale Flavio Cobolli: “Abbiamo passato tanto tempo insieme e ci alleniamo spesso insieme. Sarà divertente, ci siamo affrontati qui l’anno scorso e ha vinto lui in quattro set. Spero di giocare una buona partita”.

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