AVELLINO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno sequestrato circa 20 Kg. di cocaina pronti per essere distribuiti sul mercato illegale. In particolare, durante un servizio predisposto lungo l’autostrada A16, direzione Napoli, i militari della Compagnia di Ariano Irpino hanno individuato e sottoposto a ispezione, in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita autostradale di Grottaminarda (AV), due autovetture condotte da due uomini originari del napoletano, che denotavano un eccessivo stato d’ansia e di agitazione, alla vista dei finanzieri. I due soggetti – che dall’immediata interrogazione alla banca dati risultavano avere precedenti penali – sono stati condotti presso gli uffici del Reparto dove, all’esito di una accurata perquisizione dei veicoli, sono stati rinvenuti in uno degli abitacoli 9 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 10,055 Kg, e nell’altro 9 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 9,795 Kg, abilmente occultati in vani ricavati.I corrieri, colti in flagranza di reato, sono stati tratti in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e associati alla Casa Circondariale di Ariano Irpino. Il narcotico, qualora immesso sul mercato clandestino, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali campane un illecito profitto di oltre due milioni di euro.

