NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Effettuato a Nyon il sorteggio Uefa per i quarti di finale e le semifinali di Champions League (nessuna italiana tra le 8 finaliste). Le gare di andata dei quarti si disputeranno il 6-7 aprile, quelle di ritorno il 13-14 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 27-28 aprile (gare d’andata) e il 4-5 maggio (ritorno). La finale si disputerà sabato 29 maggio presso l’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia.Tra i quarti più affascinanti la sfida tra Bayern e Psg, ovvero la rivincita della finale dell’ultima edizione vinta dai bavaresi. Piena di prestigio e di trofei lo scontro tra Real Madrid e Liverpool.

Questo l’esito del sorteggio:

QUARTI DI FINALE

Manchester City (ENG) – Borussia Dortmund (GER)

Porto (POR) – Chelsea (ENG)

Bayern Monaco (GER) – Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP) – Liverpool (ENG)

ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI:

Bayern (GER)/Psg (FRA) – ManCity (ENG)/Borussia Dortmund (GER)

Real (ESP)/Liverpool (ENG)- Porto (POR)/Chelsea (ENG)

