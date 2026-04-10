ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino è al fianco della Fondazione Musica per Roma per la XXI edizione del Festival delle Scienze di Roma che torna all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Tema di quest’anno del Festival è Caos e Armonia: l’universo e la vita sono il frutto di trasformazioni, disordine, simmetrie, opportunità. Una danza incessante fra caos e armonia, proprio come quella che le vibrazioni sonore disegnano sulla sabbia nell’immagine guida di questa edizione del Festival. Attraverso conferenze, laboratori didattici, mostre, reading teatrali, spettacoli ed eventi per famiglie, scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali, dibatteranno e rifletteranno sul tema di questa edizione con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che da sempre caratterizza il Festival. Tra gli ospiti attesi: Enrico Alleva, Fèlix Bigand, Donata Columbro, Anthea Comellini, Serena Dandini, Sergio Della Sala, Ines El Gataa, Donato Giovannelli, Marco Malvaldi, Michela Matteoli, Beatrice Mautino, Giorgio Parisi, Jacopo Pasotti, Andrea Patassa, Michelangelo Pistoletto, Maria Grazia Spillantini, Guido Tonelli, Licia Troisi, Rancore.Cinque giorni – 15-19 aprile 2026 – dedicati ad esplorare l’origine del cosmo, i processi biologici, fino al pensiero umano, ma con un approccio aperto all’arte e alla musica, per capire come ciò che appare casuale rivela strutture profonde.Negli ultimi anni Banca del Fucino, si legge, “ha rafforzato il proprio impegno nei campi della sostenibilità e della responsabilità sociale, affiancando a questi un approccio di Corporate Cultural Responsibility (CCR), che riconosce nella cultura – anche scientifica – un elemento centrale di coesione, crescita e sviluppo”.

– foto Festival delle Scienze –

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