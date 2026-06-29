PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con la trasformazione dei metodi di sviluppo urbano e il progresso della modernizzazione cinese, è stato riscoperto il valore del patrimonio industriale. Si riconosce sempre più che questi siti del patrimonio industriale, nati durante il processo di industrializzazione, sono i “fossili viventi” della civiltà industriale in molte città e una manna culturale che guida la trasformazione e lo sviluppo dell’economia.

Un giornalista di Xinhua ha recentemente visitato diverse aree, tra cui Cangzhou, nella provincia dello Hebei, Chengdu, nella provincia del Sichuan, e il parco Shougang a Pechino. Ha sperimentato in prima persona la vitalità che la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale hanno apportato allo sviluppo economico, rivitalizzando siti industriali attraverso la progettazione creativa e un rinnovamento dello stile, e sviluppando nuovi scenari, nuovi modelli di business e nuove forme di turismo industriale.

A Cangzhou, il giornalista ha osservato che nell’ex sito dell’impianto di fertilizzanti della città, i vari serbatoi di reazione sparsi sono stati trasformati in parchi giochi per bambini, mentre le banchine dei treni sono state trasformate in sale espositive per locomotive. Più di 40 anni fa, da qui i treni trasportavano ogni giorno l’urea del marchio “Iron Lion” in tutte le parti del Paese: oggi è diventata una destinazione per i turisti.

La Cangzhou Fertilizer Plant è stata fondata nel 1973 ed è stata una delle prime 13 grandi aziende produttrici di fertilizzanti nel Paese a introdurre set completi di attrezzature estere per fertilizzanti. L’impianto industriale è stato chiuso e trasferito altrove nel 2016. Le autorità locali hanno aderito al principio di “massima valorizzazione”, preservando lo stile delle vecchie fabbriche e consentendo l’utilizzo ecologico dei reperti industriali. Dopo la ristrutturazione, il distretto del patrimonio industriale di Dahua è diventato una meta popolare tra i turisti.

Adesso questi monumenti industriali ristrutturati sono diventati importanti vetrine per mostrare la cultura industriale del posto. Lo ha dichiarato un funzionario dell’Ufficio municipale per la cultura, la radio, il cinema e il turismo di Cangzhou.

Come settore emerso negli ultimi anni, il turismo industriale è fiorito in molti luoghi del Paese, coprendo vari ambiti, come l’industria metallurgica, la produzione di macchinari, la lavorazione meccanica, i musei, ecc.

Il Dongjiao Memory, situato nella parte orientale di Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, era in passato una fabbrica di tubi elettronici Hongguang, di proprietà dello Stato, costruita nel 1958. Per gli abitanti più anziani del posto, ci sono ricordi insostituibili legati alla crescita.

Nel 2012 Chengdu ha iniziato a ristrutturare questo edificio industriale abbandonato, proteggendo in modo completo gli edifici storici e i reperti industriali della fabbrica. Il giornalista di Xinhua ha potuto constatare di persona che la Industry Heng Street e la piazza Lokomotiv, che presentano gli elementi industriali più integri, si trovano qui come segno di un passato glorioso. Numerosi turisti, tra cui molti internazionali, hanno scattato foto al muro “Chengdu” qui. Oggi, il Dongjiao Memory ha creato un ecosistema industriale che combina diversi elementi: “area espositiva e performativa + prodotti culturali e creativi digitali + commercio alla moda”, accogliendo ogni anno oltre 17 milioni di turisti.

Va poi menzionato un altro esempio di trasformazione di successo: il parco Shougang di Pechino. Questo parco industriale centenario è rinato grazie alla riqualificazione urbana. Durante le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, lo Shougang Ski Big Air ha stupito il mondo; dopo l’evento, è diventato un’area di servizi industriali completi di fascia alta che integra molteplici modelli di business, come commercio, tecnologia, sport, cultura e turismo.

Durante le Olimpiadi invernali di Pechino, il parco Shougang ha mostrato al mondo i suoi successi nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio industriale cinese. Bach, allora presidente del Comitato olimpico internazionale, lo elogiò, affermando: “La ristrutturazione del parco Shougang è un miracolo. Combina perfettamente il patrimonio industriale con lo spirito olimpico e costituisce un eccellente esempio per i futuri Giochi olimpici”.

Nel corso degli anni, le autorità cinesi hanno pubblicato documenti per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale. Progetti di punta come il parco Shougang di Pechino hanno portato innumerevoli vecchie fabbriche a trasformarsi in hotland culturali e creative e in centri di innovazione scientifica e tecnologica. A maggio di quest’anno, i dipartimenti competenti hanno emesso un avviso in cui si richiede di attribuire la massima priorità alla tutela, procedendo a una valorizzazione razionale e attuando interventi minimi, al fine di promuovere la tutela sistematica del patrimonio industriale.

La pratica della tutela dei reperti industriali in molte parti della Cina ha dimostrato che attraverso la protezione scientifica, l’utilizzo razionale e lo sviluppo innovativo, queste testimonianze storiche possono essere pienamente riattivate e rivitalizzate, diventando un potente motore che guida lo sviluppo urbano.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).