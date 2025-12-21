Essendo il principale giacimento offshore del Paese sia per produzione sia per dimensioni, la produzione record fornirà un solido supporto alla sicurezza energetica nazionale e allo sviluppo economico e sociale di alta qualità, secondo la CNOOC.
Il Bohai Oilfield, che attualmente gestisce più di 60 giacimenti di petrolio e gas, ha registrato una produzione cumulativa di greggio superiore a 600 milioni di tonnellate. Secondo la CNOOC, negli ultimi cinque anni la sua produzione di petrolio e gas è cresciuta del 5% annuo.
La società ha affermato che il Bohai Oilfield sta inoltre portando avanti la trasformazione digitale e verde e che sono stati compiuti progressi nella localizzazione delle apparecchiature chiave, tra cui l’implementazione del primo sistema di produzione sottomarino in acque basse sviluppato a livello nazionale in Cina. Nel frattempo, oltre l’80% dei giacimenti del Bohai Oilfield è stato collegato a fonti di alimentazione elettrica sulla terraferma.
