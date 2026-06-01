PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese degli Affari Civili richiede alle agenzie per la tutela dei minori di tutto il Paese di offrire servizi su misura, come il sostegno alla salute mentale e l’assistenza ai bambini autistici, sulla base delle esigenze locali e delle risorse disponibili, secondo una circolare pubblicata ieri.
Inoltre, i dipartimenti locali degli affari civili devono condurre ispezioni di sicurezza riguardanti incendi, alimenti, edifici ed elettricità presso le strutture per la tutela dei minori.
Il documento impone inoltre alle agenzie di aggiornare i dati relativi ai minori in situazioni di affidamento temporaneo, così come i registri relativi al sostegno fornito ai minori vulnerabili al di fuori delle strutture di accoglienza.
Inoltre, i dipartimenti locali degli affari civili devono condurre ispezioni di sicurezza riguardanti incendi, alimenti, edifici ed elettricità presso le strutture per la tutela dei minori.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
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