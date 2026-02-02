Durante il periodo di punta degli spostamenti di quest’anno, che terminerà il 13 marzo, sono previsti complessivamente 9,5 miliardi di viaggi di passeggeri, un massimo storico.
Di questo totale, i viaggi su strada restano la modalità dominante, rappresentando circa l’80%.
Si stima che le ferrovie del Paese gestiranno 540 milioni di viaggi di passeggeri, mentre il settore dell’aviazione civile registrerà 95 milioni di spostamenti. Sia il volume complessivo sia i picchi giornalieri del traffico ferroviario e aereo dovrebbero superare quest’anno i precedenti record.
In Cina, il picco di viaggi della durata di 40 giorni vedrà centinaia di milioni di persone tornare nelle proprie città d’origine per il ricongiungimento con i familiari.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
