PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sui campi in terra battuta parigini. Il 24enne tennista romano, 14esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 10, supera lo statunitense Zachary Svajda (85 Atp) in quattro set con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5), dopo tre ore e 19 minuti di gioco. “Fisicamente sto benissimo, quindi non ci sarebbero stati problemi in caso di quinto set – spiega Cobolli a fine incontro – Sono un pò stanco, ma credo sia normale. Ero un pò nervoso nel momento in cui ho dovuto chiudere il match. Delle volte non è facile quando devi chiudere la partita, specialmente se sei sopra nel punteggio come è successo oggi”. “La preoccupazione di dover andare al quinto a un certo punto l’ho avuta – aggiunge il capitolino -. Bisogna analizzare i game dove avrei potuto far meglio. La preoccupazione di dire ‘se vado al quinto perdò non l’ho avuta. Ero pronto a lottare agli ottavi di uno Slam. Sarebbe stato stupido rinunciare a una lotta”. Il classe 2002, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori otto del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime (6 Atp) e il cileno Alejandro Tabilo (36).

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