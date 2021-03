ROMA (ITALPRESS) – Corrono i contagi in Italia. I nuovi positivi al coronavirus, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sono 22.865, in crescita rispetto ai 20.884 di ieri, a fronte di 339.635 tamponi processati, e che determina un indice di positività che sale al 6,7%. Leggero calo dei decessi, 339 (-8), i guariti sono 13.488 mentre gli attuali positivi si incrementano di 9.018 attestandosi a 446.439.

Si fa sempre più grave la situazione negli ospedali: sfonda quota 20 mila il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, esattamente 20.157 (+394), mentre nelle terapie intensive vi sono 2.475 degenti (+64) con 232 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 423.807 persone. La Lombardia si conferma la regione con il maggior numero di casi (5.174), seguita da Campania (2.780) ed Emilia-Romagna (2.545).

