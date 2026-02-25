MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics presenta la nuova serie Galaxy S26, progettata per offrire esperienze Galaxy AI sempre più proattive e adattive, con un principio chiave: l’intelligenza artificiale deve essere potente, ma anche sicura, trasparente e sotto il controllo dell’utente. Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra rappresentano la terza generazione di smartphone AI di Samsung e sono progettati per gestire in background anche le operazioni più complesse, riducendo l’intervento manuale senza compromettere la protezione dei dati personali. L’obiettivo è chiaro: consentire agli utenti di beneficiare della potenza dell’AI senza dover rinunciare alla propria privacy.

Galaxy S26 Ultra introduce il primo Privacy Display integrato al mondo su uno smartphone, una tecnologia che inaugura una nuova categoria di esperienze visive e rafforza l’impegno di Samsung per la tutela della riservatezza.

Grazie a questa innovazione, i contenuti sensibili vengono protetti direttamente a livello di display, riducendo il rischio di visualizzazione non autorizzata in ambienti pubblici. La protezione arriva fino al singolo pixel, offrendo un livello di sicurezza visiva senza precedenti e rispondendo alle esigenze di chi utilizza il proprio smartphone per lavoro, comunicazioni riservate o gestione di informazioni personali.

La serie Galaxy S26 è stata progettata integrando in modo sinergico le capacità più avanzate di Samsung: prestazioni straordinarie, un sistema fotografico leader nel settore e Galaxy AI. Questa combinazione offre una base solida che permette agli utenti di fare affidamento sul proprio smartphone per tutto il giorno, senza compromessi in termini di sicurezza e privacy. Galaxy S26 Ultra integra inoltre un chipset personalizzato e un sistema di gestione termica potenziato, che garantiscono prestazioni AI più rapide e potenti, il tutto racchiuso nell’Ultra più sottile di sempre.

“Crediamo che l’AI debba essere qualcosa su cui le persone possano fare affidamento ogni giorno, progettata per funzionare in modo coerente per tutti e senza richiedere competenze specifiche”, ha dichiarato TM Roh, Chief Executive Officer, President e Head della Divisione Device eXperience (DX) di Samsung Electronics.

“Con la serie Galaxy S26 ci siamo concentrati nel rendere l’intelligenza artificiale naturale e senza sforzo, capace di lavorare silenziosamente in secondo piano così che le persone possano concentrarsi su ciò che conta davvero”.

Progettata per garantire prestazioni affidabili per tutta la giornata, la serie Galaxy S26 si basa sull’hardware più potente mai realizzato per la serie Galaxy S, grazie a un chipset personalizzato.

Su Galaxy S26 Ultra, il processore mobile personalizzato Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy offre le migliori prestazioni mai raggiunte nella sua categoria, con incrementi significativi di CPU, GPU e NPU, a supporto di esperienze più rapide e fluide per tutta la giornata.

Fino al +19% di prestazioni CPU, per una maggiore reattività e una gestione intelligente dei carichi di lavoro complessi.

Per sostenere questo livello di performance, Galaxy S26 Ultra introduce una Vapor Chamber riprogettata, con materiale termico posizionato lungo i lati del processore per distribuire il calore su una superficie più ampia, migliorando la dissipazione termica e mantenendo il dispositivo stabile anche durante gaming, multitasking e acquisizione video.

A supporto dell’utilizzo quotidiano, Galaxy S26 Ultra integra inoltre la tecnologia Ricarica ultrarapida 3.0, che consente di raggiungere fino al 75% di carica in circa 30 minuti.

La serie Galaxy S26 estende l’interazione intuitiva anche alla creatività, grazie a un sistema fotografico che integra acquisizione, editing e condivisione in un’unica esperienza fluida.

Aperture focali più ampie consentono una maggiore cattura della luce, per immagini più nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La funzione Nightography migliorata mantiene i video chiari e vividi anche di notte.

Con la suite Assistente foto, gli utenti possono modificare le immagini semplicemente descrivendo ciò che desiderano cambiare in linguaggio naturale: trasformare una scena da giorno a notte, aggiungere elementi o ricostruire parti mancanti.

Anche dettagli personali possono essere corretti, inclusa la possibilità di modificare digitalmente gli outfit nelle foto. Le modifiche sono progressive, revisionabili e facilmente annullabili.

Samsung Electronics presenta inoltre i nuovi Galaxy Buds4 Pro e Galaxy Buds4, auricolari premium che puntano a ridefinire l’esperienza audio hi-fi e il comfort quotidiano. La serie combina qualità sonora avanzata e vestibilità migliorata grazie a un design computazionale che integra le più recenti innovazioni Samsung in ambito audio e indossabilità.

Per la prima volta, Galaxy Buds4 Pro introduce un woofer più ampio, Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) potenziata ed Equalizzatore Adattivo di nuova generazione, offrendo un suono completo e fedele, capace di adattarsi automaticamente all’ambiente.

