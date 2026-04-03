TORINO (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno arrestato un corriere internazionale di sostanze stupefacenti in arrivo dalla Spagna. L’operazione è scattata presso il terminal dei pullman di Corso Vittorio Emanuele II, dove le unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego stavano monitorando i passeggeri delle linee a lunga percorrenza. A finire in manette una nigeriana di 28 anni, partita da Barcellona. A segnalare il bagaglio della donna è stato il fiuto di Nasko, uno dei cani antidroga delle Fiamme Gialle, il cui interesse ha spinto i finanzieri a un controllo approfondito. All’interno della valigia sono stati rinvenuti diversi involucri ovoidali, protetti da un sofisticato sistema di occultamento: oltre a molteplici strati di cellophane, il carico era schermato da uno strato di spezie e profumazioni floreali, utilizzato nel tentativo di confondere l’olfatto dei cani.La droga era inoltre avvolta in carta carbone, espediente comunemente impiegato per provare a neutralizzare eventuali controlli radiogeni (scanner). Il sequestro ammonta a complessivi 9 kg di stupefacenti, di cui 6 kg di cocaina e 3 kg di metanfetamina. La donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

– Foto: Da Video Guardia di Finanza –

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