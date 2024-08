SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Il britannico George Russell ha vinto il Gp del Belgio precedendo l’altra Mercedes, quella del compagno di squadra Lewis Hamilton, di 526 millesimi. Terzo posto per la McLaren del giovane australiano Oscar Piastri (+1″173), quarta la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+8″549), che scattava dalla pole position; solo quinto il campione del mondo, l’olandese della Red Bull Max Verstappen (+9″226), che comunque partiva in 11° posizione, nonostante il miglior tempo in qualifica, per la penalizzazione per aver cambiato il quinto motore. Sesto il britannico Lando Norris (McLaren), settimo lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari), ottavo il messicano Sergio Perez (Red Bull), nono l’altro iberico Fernando Alonso (Aston Martin) e decimo il francese Esteban Ocon (Alpine) a più di 52″ dal vincitore.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

