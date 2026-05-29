BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Un drone russo ha colpito un edificio a Galati, nel sudest della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno.

“Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania”, hanno fatto sapere dal ministero. La Romania ha definito l’incursione, con la relativa violazione dello spazio aereo, “una grave e irresponsabile escalation”, come riportano diversi media. “La Romania ha informato i suoi alleati e il Segretario generale della Nato della situazione e ha richiesto che vengano adottate misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone in Romania”, ha aggiunto il ministero.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).