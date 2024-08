ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 86 anni, l’attore di teatro e di cinema Roberto Herlitzka. Nato a Torino, debutta sul grande schermo nel 1973, quando Lina Wertmùller lo sceglie per recitare in Film d’amore e d’anarchia, ovvero “stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”. Sarà solo il primo di una lunga serie di pellicole che lo vedranno come interprete della regista italiana. Fra tutti, “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada” (1983). Herlitzka ottiene il Premio Gassman come miglior attore per gli spettacoli “Lasciami andare madre” e “Lignea”, il primo proprio diretto dalla regista.

Nel 2004 si aggiudica un Nastro d’argento e un David di Donatello come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione di Aldo Moro nel film di Marco Bellocchio “Buongiorno, notte”.

Sul grande schermo è diretto da importanti nomi del panorama cinematografico italiano tra cui Emidio Greco, Giuliano Montaldo, Luigi Magni, Paolo Sorrentino.

