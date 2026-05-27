MILANO (ITALPRESS) – “Sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento”. Lo ha detto ila margine dell’evento “L’Italia del Pnrr” in corso a Milano, in riferimento alle richieste della premier Meloni sullo scostamento al patto di stabilità.

“Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del Pnrr in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del Pnrr e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati”, ha aggiunto.

Il ministro ha poi sottolineato che “tagliare i fondi del Pnrr non è una cosa facile, tuttavia noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che ci sia una disposizione regolamentare in tal senso perchè attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l’efficientamento energetico. Ed è una misura che dubbiamente è importante e non è risolutiva”.



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