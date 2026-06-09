ROMA (ITALPRESS) – Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è intervenuta oggi a Ginevra al G7 dei Ministri del Lavoro, sottolineando lo stretto legame tra la crescita economica sostenibile, la tutela della dignità umana e la tenuta democratica delle società. Nei suoi interventi, il Ministro ha ribadito l’urgenza di promuovere regole eque che stimolino l’innovazione e gli investimenti privati, garantendo al contempo il pieno rispetto dei principi fondamentali del lavoro in un contesto di giusta concorrenza globale.“Dobbiamo fare fronte comune come Paesi del G7 e promuovere in tutte le sedi le azioni necessarie a ristabilire condizioni di giustizia sociale lungo tutte le catene del valore – ha dichiarato il ministro Calderone -. Quando parliamo di concorrenza non possiamo non calare il discorso in un contesto globale che vede le nostre economie competere con attori che spesso eludono le regole o fanno sistematico ricorso alla violazione dei diritti umani e del lavoro. La violazione di questi diritti alimenta una corsa verso il basso e un modello di economia sterile. Lo sviluppo e la crescita economica non possono in alcun modo andare a discapito della dignità umana: ogni tentativo di eludere questi diritti minaccia la coesione sociale nei nostri Paesi”.Sul fronte delle grandi transizioni tecnologiche, il ministro ha espresso profonda soddisfazione per la nascita del “G7 AI Training Hub”, un’iniziativa della Presidenza francese che dà diretta continuità al Piano di Azione di Cagliari sviluppato sotto la Presidenza italiana. “Questo hub – ha spiegato il ministro – sarà fondamentale per costruire sistemi di formazione accessibili e orientati al futuro, assicurando che l’Intelligenza Artificiale rimanga sempre una leva al servizio della persona e del lavoro di qualità, fornendo ai lavoratori gli strumenti per governare il cambiamento e far progredire le proprie carriere”.In questo scenario, il ministro ha illustrato l’avanguardia dell’ecosistema digitale italiano, nato per favorire l’inclusione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso strumenti come la piattaforma SIISL (un vero e proprio ufficio virtuale nazionale per i servizi sociali e del lavoro) e l’assistente virtuale AppLI, che utilizza una chatbot guidata dall’IA per orientare i cittadini nelle scelte formative e professionali. A questo ecosistema si affiancano i lavori dell’Osservatorio sull’IA nel mondo del lavoro, il laboratorio istituzionale che disegna la strategia nazionale attraverso il dialogo costante con parti sociali ed esperti. Proprio sul tema della qualità del lavoro e della valorizzazione del tessuto imprenditoriale, Calderone ha ricordato le recenti iniziative legislative del Governo italiano: “Abbiamo di recente approvato un importante provvedimento che valorizza il ruolo della contrattazione collettiva nella definizione di un “salario giusto”. Questo parametro diventa anche il punto di riferimento imprescindibile per tutte le misure di incentivo destinate alle imprese che creano nuovi posti di lavoro”.Il ministro ha infine espresso piena convergenza sugli obiettivi della Presidenza per quanto riguarda l’aggiornamento costante degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di fronte ai nuovi rischi emergenti, incluse le emergenze climatiche, ricordando che “la lotta a ogni forma di sfruttamento è una battaglia comune e il rispetto dei diritti è la sola garanzia per filiere stabili e resilienti”.

– Foto ufficio stampa ministero del Lavoro –

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