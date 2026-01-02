ROMA (ITALPRESS) – “L’accoglienza a De Rossi è stata molto bella e meritata, ma spero di non ripeterla a fine partita domani. Conoscendo i bergamaschi sarà molto bello salutarci, poi ognuno per sè, senza prigionieri”. Lo ha detto ridendo il tecnico dellaGian Pieroin conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta (domani, ore 20:45), parlando dell’accoglienza che si aspetta a Bergamo dopo quella riservata dal pubblico giallorosso all’attuale tecnico del Genoa nell’ultima partita all’Olimpico. “E’ stata una bella storia, il comune denominatore è stato Antonio Percassi, col quale tutto è iniziato – ha ricordato il tecnico che in estate ha lasciato la Dea dopo nove stagioni sulla panchina -. Siamo andati avanti con rose diverse, siamo sempre cresciuti e c’è sempre stata una grande sintonia. Ad un certo punto la proprietà è cambiata e la figura dell’allenatore è stata considerata diversamente. Ma gli obiettivi sono stati raggiunti. L’Europa League non è stato il punto massimo, la vera anomalia dell’Atalanta è stata aver raggiunto risultati per tanti anni chiudendo sempre i bilanci in utile. Ho lasciato un grande valore, ma ora sono contento di essere arrivato alla Roma”, ha aggiunto Gasperini.

Da valutare la situazione in l’infermeria: “Pellegrini e Bailey hanno l’influenza ma sono comunque infortunati. Gli altri si sono ripresi, anche Pisilli dovrebbe recuperare. Hermoso è a disposizione, dobbiamo vedere Wesley che ha un pò di acciacchi. La vigilia è un pò movimentata e dobbiamo fare delle scelte, ma sono convinto che in prossimità della gara recupereremo tutti. Giocare una partita così è una motivazione molto forte”. Saranno assenti Ndicka e El Aynaoui in casa Roma e Lookman e Kossounou in casa Atalanta, tutti impegnati in Coppa d’Africa. “Sono quattro giocatori fortissimi, sarebbero stati tutti in campo. L’Atalanta è una squadra forte, costruita per la Champions con una rosa rinforzata e completata. Conosco il valore tecnico e morale di tutti i loro giocatori, ma ho fiducia nella nostra squadra, per quello che stiamo facendo a volte anche in situazione di emergenza”, ha aggiunto il tecnico giallorosso.

In questi giorni sta entrando nel vivo il mercato di gennaio: “Questa squadra ha una sua base competitiva. L’obiettivo è diventare sempre più forti e per farlo servono giocatori forti, che possano aggiungere valore. E’ un mercato strano, diverso dagli altri anni, perchè le big si stanno scatenando. La competizione è davvero vicina, visto che in pochi punti ci si gioca scudetto ed Europa. Bisogna accettare la battaglia e stare attenti. Tutto fatto per Raspadori dicono in Spagna? E allora chiedete in Spagna”, ha concluso dribblando la domanda Gasperini.

