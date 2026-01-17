ROMA (ITALPRESS) – Dalla delusione di Coppa Italia alla fiducia in campionato. Gian Piero Gasperini riparte dai rinforzi sul mercato – con– per sfidare domani (ore 18) il tabù Torino, che martedì ha eliminato i giallorossi dalla coppa dopo averli battuti ad inizio stagione in Serie A. “Alle bestie nere non credo, ogni gara ha una storia diversa”, ha detto il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match in Piemonte.

“Speriamo che quella di domani sia a nostro favore, arriviamo molto motivati e spero di ripetere la prestazione dell’altra sera che mi è piaciuta al di là del risultato”, ha detto l’allenatore che promuove l’acquisto di Malen, arrivato dall’Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. “L’operazione è stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, altrimenti sarebbe stato molto difficile. Abbiamo preso un giocatore importante che farà molto bene perchè ha le caratteristiche giuste, avrà bisogno di un pò di tempo per inserirsi e giocare con continuità, ma è sceso spesso in campo con l’Aston Villa ed è un titolare della nazionale olandese – ha aggiunto -. In questo momento lui è il centravanti, è il ruolo dove predilige giocare, ha capacità di concludere con immediatezza e potenza”.

“Credo debba giocare vicino alla porta – ha detto a proposito del ruolo -. Se l’attacco è completato? Di questo parlo solo con la proprietà, Malen era un’opportunità importante e il ragazzo ha dato subito la disponibilità. Quando le operazioni iniziano a diventare lunghe poi diventano difficili da realizzare”, le parole di Gasperini con un riferimento forse alla telenovela Raspadori (“Con lui non ho mai parlato, con Malen sì”) e a quella legata a Joshua Zirkzee, primo nome per l’attacco ma ancora non liberato dal Manchester United.

Dal mercato è arrivato anche il 18enne Robinio Vaz: “Si tratta di un investimento in prospettiva, ha delle qualità che scopriremo. Stiamo tenendo il piede in due scarpe. C’è uno zoccolo duro competitivo. Contemporaneamente la società cerca anche di guardare al futuro per costruire qualcosa che possa avere continuità anche nel tempo”.

Futuro lontano da Roma invece per Edoardo Bove che ha rescisso in modo consensuale il suo contratto con la società giallorossa, essendo impossibilitato a giocare in Italia dopo l’arresto cardiaco subito il 1° dicembre 2024 con la maglia della Fiorentina e l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. “Ripartirà dall’Inghilterra, è una gran bella notizia”, le parole di Gasperini in una giornata segnata dal lutto per la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: “La notizia ci ha scosso, al di là della rivalità che nel campo è sempre importante. Ma l’essenza della vita va sopra ogni rivalità. Ci dispiace. La Fiorentina, che ha già vissuto la tragedia di Barone e quella di Astori, è stata martoriata da questi fatti”.

