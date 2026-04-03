ROMA (ITALPRESS) – Gianmarco Mazzi è il nuovo ministro del Turismo.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, su proposta del quale ha firmato il decreto di nomina di Mazzi, già sottosegretario di Stato per la Cultura. Meloni termina quindi l’incarico assunto ad interim di ministro del Turismo.Subito dopo il nuovo ministro ha prestato giuramento nelle manidel presidente della Repubblica, alla presenza, in qualità ditestimoni, del segretario generale della Presidenza dellaRepubblica, Ugo Zampetti, e del consigliere militare delpresidente della Repubblica, generale Gianni Candotti.Erano presenti il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ilsottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, AlfredoMantovano.“Il turismo è un mondo ricco di fascino e grandi professionalità che richiede cura attenta perchè rappresenta un pilastro dell’economia italiana – ha affermato Mazzi dopo il giuramento -. Sono onorato di questo incarico e ringrazio il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio per la fiducia accordatami. Porterò avanti l’impegno in modo responsabile, con la massima energia e dando continuità al lavoro svolto dal ministro Daniela Santanchè”.“Un ringraziamento anche al ministro Alessandro Giuli, lavorareinsieme alla cultura è stato entusiasmante e continueremo afarlo”, ha concluso.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

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