MILANO (ITALPRESS) – Quando un gesto individuale diventa linguaggio collettivo, l’arte cambia forma. In occasione della Milano Design Week 2026, glo, brand di BAT Italia per i dispositivi scalda stick per consumatori adulti, nell’ambito del progetto glo for art, presenta Y.O.U. Your Own Universe, un’installazione immersiva e partecipativa in cui arte, intelligenza artificiale e tecnologia si fondono.Firmata dal collettivo artistico Numero Cromatico, l’installazione interpreta il tema del Fuorisalone 2026 “Essere Progetto”, trasformando il visitatore da spettatore a parte integrante dell’opera.Dal 20 al 26 aprile, Y.O.U. Your Own Universe sarà il fulcro dell’area glo, allestita a Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District.La Milano Design Week 2026 sarà inoltre l’occasione per svelare un’importante ispirazione nel design: la nuova Limited Edition di glo Hilo Plus, il cui design è ispirato a McLaren Racing, un’icona di eccellenza ingegneristica e di design ad alte prestazioni.“Con Y.O.U. e Numero Cromatico, glo Hilo unisce arte, design e tecnologia per creare un’esperienza immersiva che va oltre l’intrattenimento, rendendo l’arte più accessibile e partecipativa. In questa edizione, il Cerchio – simbolo iconico del brand – supera la dimensione grafica per diventare spazio fisico e collettivo, cuore pulsante di un’opera che invita alla connessione – sottolinea Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia -. Questo riflette il nostro impegno per un domani migliore, in cui la nostra visione A Better Tomorrow si realizza attraverso la sinergia di innovazione, creatività e accessibilità. Una promessa concreta che si traduce nello sviluppo di tecnologie come glo Hilo e glo Hilo Plus, e in esperienze capaci di lasciare un segno tangibile nelle comunità in cui operiamo”.“Oggi, questo mondo include nuove intelligenze: non solo umane, ma naturali, artificiali, distribuite, non lineari – commenta il collettivo Numero Cromatico -. L’intelligenza artificiale qui non è nè il fine nè un’alternativa, ma un’alterità. Una presenza che ci fa interrogare e ci mette in discussione. ‘Essere Progettòoggi significa anche abitare questa relazione con le macchine che apprendono, con sistemi che sfidano le nostre categorie di pensiero”.

– news in collaborazione con glo –

– foto ufficio stampa glo –

(ITALPRESS).