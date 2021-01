Governo Conte, si torna a parlare di rimpasto

Frenata sulle dimissioni delle ministre di Italia Viva

Teresa Bellanova detta l’agenza a Conte sul Recovery

ROMA (ITALPRESS) – Dimissioni delle ministre di Italia Viva? “Facciamo un passo per volta. Sul Recovery abbiamo ottenuto un risultato per il Paese, ora valuteremo merito per merito le singole questioni. Per quanto riguarda la situazione complessiva è evidente che rimangono delle problematiche aperte. Conte continua a lanciare delle sfide, ma sarebbe utile che si mettesse a costruire un’alleanza, oppure sta lavorando per i responsabili ma non è un comportamento corretto verso la maggioranza. Non si può continuare così, il metodo è anche merito e se non c’è affidabilità tra le persone che devono lavorare insieme o si cambia metodo o si cambiano le persone”. Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, ospite a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. Il testo del Recovery “ci è arrivato ieri sera e adesso lo stiamo leggendo, sicuramente ci saranno delle modifiche positive e ora valuteremo sulla base di quanto scritto. Dalla prima impressione che ho – ha spiegato – per la parte che richiama la mia responsabilità, ovvero l’agricoltura, dico che è ancora assolutamente inadeguato”.

(ITALPRESS).