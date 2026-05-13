ROMA (ITALPRESS) – “Credo che la novità di questo governo non sia stata semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Ho sempre detto che la stabilità è necessaria perchè consente di realizzare una visione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo al premier time in Senato. “Economicamente cosa intende fare il governo? Continuare una strategia che abbiamo messo in campo che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare il potere d’acquisto, dall’altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità”, ha aggiunto. “Quanto alla proposta di una cabina di regia” per affrontare le priorità strategiche del Paese “io sarei anche disponibile, ma ricordo che quando abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso la risposta della stragrande parte dell’opposizione non è stata di disponibilità”, ha osservato.

Secondo la premier “il rapporto debito-Pil cresce solo grazie al superbonus: 174 miliardi, quattro volte di quanto preventivato. Nel 2027 finiremo di pagare il superbonus, quando sarà finito il nostro mandato”. Melono ha poi sottolineato che “sono andata a fare la spesa l’ultima volta al supermercato sabato scorso, non rinuncio a stare in mezzo alla gente e non rinuncio a fare la mia vita normale proprio perchè questo mi aiuta a capire come stanno le cose e quello che capisco è che intorno a questo governo c’è ancora tanto affetto”.

(ITALPRESS).

-Foto: frame video Palazzo Chigi-