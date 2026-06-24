ROMA (ITALPRESS) – Le basi statunitensi presenti in Italia hanno svolto un ruolo di primo piano nel supporto alle recenti operazioni americane in Medio Oriente. A sottolinearlo è stato il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervistato da Fox News.Nel difendere il contributo dell’Alleanza Atlantica, Rutte ha citato esplicitamente il caso italiano, indicando come le infrastrutture militari presenti sul territorio nazionale siano state determinanti per il dispiegamento degli assetti statunitensi. «Dall’Italia sono decollati 500 aerei americani dalle basi degli Stati Uniti presenti nel Paese per sostenere l’operazione Epic Fury», ha dichiarato il Segretario generale, evidenziando il valore strategico del supporto logistico garantito dagli alleati europei.

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