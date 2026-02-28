ROMA (ITALPRESS) – Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo contro l’Iran questa mattina. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz che ha parlato di “un attacco preventivo contro l’Iran”. Katz ha dichiarato uno stato di emergenza speciale e immediato in tutto il Paese. “Di conseguenza – ha spiegato -, si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell’immediato futuro”. Pertanto, il ministro della Difesa Katz ha firmato un’ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello Stato di Israele”. L’agenzia di stampa iraniana Fars ha riportato tre esplosioni nel centro di Teheran. Dense colonne di fumo son state avvistate questa mattina nel cielo di Teheran, in prossimità del quartiere dove risiede l’Ayatollah Ali Khamenei. Intanto, in Israele, si sono attivate le sirene per “un’allerta proattiva volta a preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili nel nostro territorio”, ha detto un portavoce dell’esercito. Le Forze di difesa israeliane sottolineano che “al momento non è necessario rimanere all’interno delle aree protette”. Si tratta di un’operazione congiunta con gli Stati Uniti, come ha confermato lo stesso presidente Donald Trump in un video postato su Truth in cui informa il popolo americano dell’inizio dell’operazione in Iran: “Abbiamo avviato un’operazione militare su larga scala in Iran”, ha spiegato. “Il nostro obiettivo è proteggere il popolo americano eliminando le minacce del regime”, ha aggiunto.(ITALPRESS).

