



PALERMO (ITALPRESS) – Nuova tappa nel percorso di internazionalizzazione dell’Italpress. Nella sede di Palermo dell’agenzia è stato siglato un accordo di cooperazione con LANA, la Libyan News Agency, agenzia di stampa nazionale libica. Un’intesa che rafforza il dialogo tra Italia e Libia nel campo dell’informazione e che si inserisce in una strategia più ampia di apertura verso il Mediterraneo e i principali scenari internazionali.L’accordo prevede lo scambio reciproco di notizie, contenuti e informazioni, con l’obiettivo di favorire una rappresentazione più diretta e accurata dei rispettivi Paesi. Ma la collaborazione non si limiterà all’attività editoriale: tra i punti centrali dell’intesa ci sono anche futuri corsi di formazione, momenti di confronto professionale e possibili scambi tra giornalisti, in un’ottica di crescita comune e rafforzamento delle competenze.Per Italpress si tratta di un ulteriore passo nel consolidamento della propria rete internazionale, con particolare attenzione all’area mediterranea, sempre più centrale dal punto di vista politico, economico, sociale e informativo.“Questo accordo nasce dalla profondità delle relazioni storiche tra il popolo libico e quello italiano, ma anche dai rapporti consolidati tra i nostri due Stati – afferma Abdul Baset Abudaya, Direttore di LANA-Libyan News Agency -. La collaborazione con Italpress consentirà di far arrivare in Italia e in Europa notizie sulla Libia raccontate in maniera diretta, attraverso una fonte ufficiale e autorevole. Allo stesso tempo, permetterà anche al pubblico libico di conoscere meglio le decisioni e le posizioni che maturano in Italia sul dossier libico. Crediamo che questa intesa possa avere un seguito importante anche sul piano della formazione. Vogliamo valorizzare l’esperienza di Italpress e creare occasioni di crescita per i nostri giornalisti, attraverso corsi, incontri e momenti di confronto professionale”.“Abbiamo immaginato una collaborazione che non si fermi al semplice scambio di notizie, ma che possa diventare un rapporto strutturato e duraturo – sottolinea Gaspare Borsellino, Direttore dell’Agenzia Italpress -. L’obiettivo è lavorare insieme, condividere contenuti, esperienze e competenze. Per questo prevediamo anche la possibilità di organizzare scambi di giornalisti e attività di training, offrendo ai colleghi libici l’opportunità di venire in Italia e confrontarsi con il nostro modo di lavorare. C’è poi un tema molto importante, quello dell’immigrazione dalla Libia verso l’Europa. E’ un argomento che spesso viene raccontato in modo parziale o distorto, talvolta anche attraverso fake news. Con questa collaborazione vogliamo contribuire a ristabilire la verità dei fatti, offrendo un’informazione corretta, verificata e più vicina alla realtà. Mi auguro che questo accordo possa essere utile a entrambe le agenzie e che rappresenti l’inizio di un percorso lungo e proficuo”.Il Direttore Borsellino ha espresso anche un “ringraziamento particolare all’ambasciatore italiano a Tripoli Gianluca Alberini” che ha contribuito a questo accordo.“Condivido pienamente quanto detto dal Direttore Gaspare Borsellino sulla necessità di contrastare le notizie false che circolano su alcuni temi legati alla Libia – spiega Bader Shniba, Responsabile del Dipartimento Media Stranieri del Ministero degli Affari Esteri Libico -. Una cooperazione tra Italpress e LANA può svolgere un ruolo importante proprio in questa direzione, aiutando a diffondere informazioni corrette e a offrire una rappresentazione più equilibrata della realtà libica.In questa occasione vogliamo lanciare un appello a tutti i media e a tutti i giornalisti: venite in Libia, visitate il Paese, verificate direttamente qual è la situazione reale. Siamo pronti ad accogliere tutti i professionisti dell’informazione che vogliono raccontare la verità e vedere con i propri occhi quanto la realtà sia spesso diversa da ciò che viene raccontato all’esterno”.Alla firma dell’accordo erano presenti anche Kamal Benalahhar, Vice Console Libico a Palermo, e Faek Aboud, addetto consolare.L’intesa tra Italpress e LANA conferma dunque il ruolo dell’informazione come ponte tra Paesi, culture e istituzioni, rafforzando un percorso di cooperazione che guarda al Mediterraneo come spazio strategico di dialogo, sviluppo e conoscenza reciproca.

– Foto Italpress –

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