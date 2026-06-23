SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Algeria batte 2-1 la Giordania e la condanna all’ultimo posto nel girone J del Mondiale. Al-Rashdan la sblocca nel primo tempo, ma nella ripresa la ribaltano Benbouali e Gouiri, in una gara dove i cambi effettuati da Petkovic risultano decisivi. L’Algeria prova subito a fare la partita, ma deve far fronte a una Giordania che pressa alta nel tentativo di non farsi schiacciare. Al 19′ Mahrez tenta di scappare alla linea difensiva avversaria, lanciandosi sul lato destro ma venendo raggiunto in area e fallendo la prima vera occasione del match. Al 33′ l’ex Manchester City scatta nuovamente verso la porta di Abu Laila, ma stavolta è proprio l’estremo difensore a negare la rete alla stella algerina. Un intervento decisivo, perchè poco dopo è la Giordania a sbloccare il risultato. Dopo un tentativo mal riuscito di Al-Tamari, la palla arriva ad Al-Rashdan, che nel cuore dell’area calcia e batte Zidane. 1-0. Il gol carica di entusiasmo la squadra di Sellami, che rischia poco e comincia a farsi vedere più di frequente in avanti in chiusura di primo tempo. Petkovic effettua due cambi all’intervallo, e l’Algeria si butta immediatamente in avanti in avvio di ripresa. Al 49′ ci prova Maza, il più pericoloso dei suoi al rientro in campo, ma la difesa giordana respinge. La spinta dell’Algeria si concretizza al 69′. Calcio d’angolo dalla destra battuto da Mahrez, indecisione di Abu Laila che non esce e colpo di testa del neo entrato Benbouali per l’1-1. I cambi di Petkovic risultano decisivi anche per la rete del sorpasso, che arriva all’82’. Corner guadagnato da Hadj Moussa, entrato poco prima, dal quale nasce il gol di Gouiri, che pochi istanti prima di essere sostituito firma il 2-1 raccogliendo una palla vagante. A Santa Clara l’Algeria rimonta in 13 minuti e si giocherà il secondo posto nel gruppo J con l’Austria, mentre la Giordania, ormai condannata all’ultimo posto, saluterà il Mondiale dopo la fase a gironi.

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