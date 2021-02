E’ morto l’ex presidente del Senato Franco Marini, lutto nel mondo politico e sindacale

Redazione di

09/02/2021

E’ morto Franco Marini, ex presidente del Senato nel 2006/2008 e ministro del Lavoro nel 1991/1992 Aveva 87 anni La sua carriera era iniziata nel mondo sindacale come leader della Cisl, poi era approdato in Parlamento con Democrazia Cristiana per passare nel 1994 al Ppi del quale era stato leader ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 87 anni Franco Marini. Nella sua lunga carriera è stato tra l’altro segretario generale della Cisl e presidente del Senato. “Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”, scrive su Twitter Pierluigi Castagnetti. “Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”, afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, mentre il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni commenta: “La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo”. (ITALPRESS).

E’ morto Franco Marini, ex presidente del Senato nel 2006/2008 e ministro del Lavoro nel 1991/1992

Aveva 87 anni

La sua carriera era iniziata nel mondo sindacale come leader della Cisl, poi era approdato in Parlamento con Democrazia Cristiana per passare nel 1994 al Ppi del quale era stato leader

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto all’età di 87 anni Franco Marini. Nella sua lunga carriera è stato tra l’altro segretario generale della Cisl e presidente del Senato.

“Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera”, scrive su Twitter Pierluigi Castagnetti.

“Ci ha lasciato uno dei grandi protagonisti del sindacato e della politica degli ultimi 40 anni. Uno degli artefici della nascita dell’Ulivo e del centrosinistra, quando con coraggio impedì che il PPI scivolasse a destra. Io perdo un Maestro, un Padre, un Amico”, afferma in una nota il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini, mentre il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni commenta: “La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il calore nei rapporti umani. Ci mancherà Franco Marini. Ha accompagnato i cattolici democratici nel nuovo secolo”.

(ITALPRESS).