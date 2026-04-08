ROMA (ITALPRESS) – “Sono lieto di poter ripetere qui la riconoscenza e la fiducia della Repubblica e la mia personale nei confronti della Polizia di Stato. Riconoscenza e fiducia che avvertono i nostri cittadini che si sentono confortati, sorretti dalla garanzia che la Polizia di Stato offre per la loro serenità, sicurezza e nella vita quotidiana”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, insieme a una rappresentanza, in occasione del 174mo anniversario della fondazione. “E’ rimasto sempre inalterato il significato e il senso dell’azione della Polizia di Stato: quello di promuovere le libertà democratiche dei nostri concittadini, di garantire i loro diritti e di assicurare la cornice di sicurezza in cui si svolge la vita sociale, esprimendo e mettendo in pratica uno stile di prossimità e uno stile di servizio”, ha aggiunto.

“La Polizia di Stato ha fronti numerosi, diversi, uno di questi è quello della prevenzione e contrasto al terrorismo, sia di natura internazionale che di natura interna. Così come nel fronte ampio degli aspetti da affrontare, da regolare, da tenere in attenzione vi è quello dei rapporti che riguardano la cybersicurezza, la sicurezza informatica”, ha sottolineato il capo dello Stato.

“Sono tutte cose che hanno una particolare incidenza, crescente, nella vita quotidiana e chiamano la Polizia di Stato a un’attenzione e svolgimento particolare, per far fronte a questi aspetti e questo viene fatto con grande serietà, regolarità e continuo aggiornamento ed efficacia”. Mattarella ha poi ricordato come il Giubileo e le Olimpiadi sono stati “banchi di prova per garantire l’ordine, la sicurezza e la tranquillità”.

Inoltre “le tensioni internazionali, i conflitti in corso, le violenze fra gli Stati si riverberano anche sulla vita interna dei vari Paesi, anche del nostro. Trasferiscono tensioni, insicurezza e disorientamento e le forze dell’ordine sono chiamate a rassicurare, ad essere un punto di tranquillità per i nostri concittadini. E’ quello che la Polizia di Stato fa in collaborazione con le altre forze dell’ordine, in un sistema che riceve riconoscenza e apprezzamento da parte dei nostri concittadini”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-