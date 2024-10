LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sarà una partita aperta, giocheremo con una squadra di livello e dovremo essere bravi a portare il match dalla nostra parte”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia della seconda sfida di Champions League in casa dei tedeschi del Lipsia. “Loro hanno gente giovane, con energia e entusiasmo, e mettono intensità nel gioco – ha aggiunto il mister dei bianconeri – Dovremo essere al loro livello, attaccandoli in modo equilibrato perchè sono pericolosi in contropiede. Dobbiamo essere compatti e tutti devono contribuire, chi gioca titolare come chi entra dalla panchina: mi fido di ciò che vedo in campo. E’ chiaro che le scelte vanno fatte ma tutti meritano di giocare”. “La Juve può vincere la Champions? Come sempre pensiamo ad un match per volta. Domani entreremo in campo per dare il massimo, rispettando l’avversario. Il resto, adesso, conta poco – ha aggiunto Motta – Domani c’è anche Liverpool-Bologna? Spero vincano i rossoblù, ma sono concentrato sulla nostra partita. Il Lipsia sta bene come noi, dovremo fare una bella prestazione per ottenere un risultato positivo, cercando di avere il controllo del pallone, difendendo come abbiamo fatto finora. Una squadra oggi deve essere completa, sicuramente con un punto forte ma migliorando di giorno in giorno”. Una battuta su Vlahovic: “Sta bene ed è dinamico, deve concentrarsi solo sul calcio ed essere in sintonia con i suoi compagni”. “Sarà bellissimo giocare qui in questo stadio – le parole del centrocampista della Juventus, Andrea Cambiaso – Loro giocano molto di squadra e noi dobbiamo continuare nel nostro processo di crescita. Stiamo facendo bene, con il Napoli abbiamo disputato un’ottima partita così come con il Genoa. Dobbiamo continuare a lavorare al meglio e domani cercheremo di tenere al massimo la palla”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Like this: Like Loading...