PISA (ITALPRESS) – Il Napoli passa 3-0 a Pisa nel match valido per la 37esima giornata di campionato e chiude i conti per la qualificazione in Champions League. Succede tutto nel primo tempo all’Arena Garibaldi con le reti di McTominay (21′) e Rrahmani (27′) che mettono in ghiaccio il risultato. Nel finale Hojlund (92′) torna al gol dopo due mesi e completa il tris dei partenopei. La squadra di Conte resta al secondo posto con 73 punti, a +5 sul Como quinto e – dunque – aritmeticamente in Champions con una giornata d’anticipo. Si giocheranno gli altri due posti all’ultimo turno Milan, Roma, Como e Juventus. Buon avvio degli ospiti, che occupano con tutti gli effettivi la metà campo del Pisa. All’14’ Beukema scalda i guantoni di Semper con un destro dalla lunga distanza. Al 21′ arriva il vantaggio del Napoli: Lobotka imbuca per Hojlund, il danese scarica per McTominay, che firma l’1-0 con un destro a giro dal limite dell’area. Poco prima della mezz’ora ecco il raddoppio della formazione di Conte: Elmas da angolo pesca Rrahmani, che di testa batte Semper il 2-0 al 27′. Il primo squillo del Pisa arriva al 36′, con Stojilkovic che prova, senza fortuna, una girata in area di sinistro. Nel finale di tempo Elmas va vicino al 3-0, ma Semper risponde presente. In apertura di ripresa Moreo prova ad accorciare le distanze, ma Meret respinge con una grande parata. Girandola di cambi e subentra De Bruyne per Elmas. Il belga imbuca subito McTominay, che stacca di testa ma spedisce il pallone a lato di pochi metri. Ritmi bassi nel finale con il Napoli che trova il tris con Hojlund allo scadere e blinda definitivamente il piazzamento in zona Champions.

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