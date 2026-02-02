MILANO (ITALPRESS) – OSL Pay, divisione del gruppo OSL dedicata all’integrazione tra finanza tradizionale e asset digitali, accelera la propria strategia di espansione in Europa, con un forte focus sull’Italia. Il rafforzamento della presenza europea, spiega una nota, “si inserisce in un più ampio contesto di crescita del Gruppo, sostenuto dall’annuncio di un nuovo equity financing da 200 milioni di dollari statunitensi da parte di OSL Group, volto a supportare l’espansione globale e il consolidamento delle proprie attività regolamentate nei settori dei pagamenti e degli asset digitali. Questo rafforzamento patrimoniale conferma la solidità della visione industriale di OSL Group e la capacità del Gruppo di sostenere nel medio-lungo periodo lo sviluppo di un ecosistema finanziario digitale regolamentato, sicuro e scalabile, anche in Europa”.OSL Pay ha scelto l’Italia come mercato chiave per l’espansione in Europa, motivata da tre fattori principali: una forte affinità culturale e regolamentare tra Italia e Hong Kong, una delle giurisdizioni più stabili in Europa, e un ecosistema finanziario ed imprenditoriale aperto all’innovazione ed alla collaborazione. La presenza di OSL Pay a Milano, continua la nota, rappresenta un passo fondamentale per consolidare il legame tra i mercati asiatici e quelli europei anche nella nuova finanza digitale.In linea con l’espansione in Europa, OSL Pay ha avviato un piano di assunzioni strategiche in Italia. Il piano, si legge ancora, prevede l’inserimento di profili chiave in ruoli cruciali come Compliance, Risk Management, AML, Operations, ICT e Business Development. “L’obiettivo è consolidare la presenza del gruppo sul territorio e garantire che la strategia di crescita sia supportata da talenti locali in grado di affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione”.OSL group adotta un modello compliance-driven, integrando i requisiti normativi fin dalla progettazione dei prodotti e dei processi. Con oltre 50 licenze e registrazioni in più di 10 regioni del mondo, il Gruppo “promuove standard elevati di governance, sicurezza e gestione del rischio, anticipando l’evoluzione normativa – in primis il percorso MiCAR in Europa – per offrire soluzioni affidabili e scalabili a istituzioni finanziarie, operatori fintech ed enterprise”, continua la nota.“Il rafforzamento patrimoniale di OSL Group rappresenta un segnale chiaro della solidità della visione strategica del Gruppo e della sua capacità di sostenere una crescita globale di lungo periodo – ha sottolineato Orlando Merone, General Manager di OSL Pay -. In Italia, abbiamo recentemente avviato il nostro percorso verso l’autorizzazione come Crypto-Asset Service Provider (CASP) ai sensi del MiCAR, un passo fondamentale per consolidare la nostra presenza nel mercato europeo. L’adozione di MiCAR rappresenta un’opportunità unica per promuovere soluzioni digitali sicure e compliant, che rispondano alle esigenze di un ecosistema finanziario in rapida evoluzione”.In Italia, OSL Pay ha presentato a dicembre domanda di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCAR per operare come CASP (Crypto-Asset Service Provider). La società, già iscritta come Virtual Asset Service Provider (VASP), fornisce servizi relativi a valute virtuali e portafogli digitali in regime transitorio fino al rilascio dell’autorizzazione, entro il 30 giugno 2026. Nel frattempo, tutte le attività svolte verso la clientela restano disciplinate dalla normativa italiana applicabile ai prestatori di servizi relativi alle valute virtuali e ai portafogli digitali.OSL Pay è un prestatore di servizi relativi alle valute virtuali e di portafoglio digitale (VASP) attualmente registrato nell’elenco VASP tenuto dall’OAM. La società opera secondo il regime transitorio previsto dal MiCAR fino all’ottenimento dell’autorizzazione a prestare servizi relativi alle cripto-attività in qualità di CASP da parte di Consob e della Banca d’Italia.

